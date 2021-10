Alianza Lima y Sporting Cristal se ven las caras en el duelo por la penúltima fecha de la Fase 2 de Liga 1. El equipo celeste logró irse al descanso con la ventaja de dos goles; sin embargo, los blanquiazules reaccionaron en la parte final del primer tiempo y llegaron con opciones al arco defendido por Alejandro Duarte. Hernán Barcos tuvo la más clara para el conjunto de Carlos Bustos.

A los 42 minutos del encuentro, Joao Montoya pasó el medio campo y colocó un genial pase entre líneas para el ‘Pirata’. El atacante encontró el espacio para disparar pero lo hizo de mala manera, enviando el balón lejos de la portería rival.

Barcos es uno de los hombres más peligrosos de Carlos Bustos. El argentino es el máximo anotador del equipo con cinco tantos en la presente Fase 2 de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: la previa

Los dos equipos, finalistas del torneo local, saben que este encuentro podría servir para medir al oponente en los Play Offs, pero no por ello mandarán a equipos no aptos de dar un buen espectáculo en el recinto de José Díaz, que promete un choque de poder a poder. Este partido no podrá dar algunas luces de cómo se pararán ambos equipos en las definiciones del campeonato.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Alianza Lima vs. Sporting Cristal se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 2-1 en favor de los celestes, resultado que los bajopontinos buscarán repetir frente a un elenco blanquiazul que irá por su revancha.

Alianza Lima llega a este encuentro con 39 unidades, producto de doce victorias, tres empates y ninguna derrota en la Fase 2, mientras que Sporting Cristal hace lo propio con 30 puntos, como resultado de nueve triunfos, tres empates y tres partidos perdidos en lo que va del certamen.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.