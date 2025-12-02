Desde el Estadio Nacional, Alianza Lima vs. Sporting Cristal se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1 2025, en el compromiso correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs. Ojo, el ganador de esta llave enfrentará a Cusco FC en la final por el cupo de Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora arranca? Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 20:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 2 de diciembre. ¿Qué canal transmite el partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX, antes conocido como Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan por los play-offs. (Video: Alianza Play)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

