¡Fútbol del bueno en el Estadio Nacional! Alianza Lima vs. Sporting Cristal se ven las caras EN VIVO | ONLINE TV | EN DIRECTO este sábado 1 de marzo en un duelo clave por la fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana), y la emoción llegará a tu pantalla a través de Liga 1 MAX y L1 Play, disponibles en DirecTV (DSports | DGO), Claro TV, WIN, Zapping y Best Cable. En esta misma línea, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata Este clásico del fútbol peruano promete intensidad y buen juego, con ambos equipos peleando por la cima del campeonato. Si estás en Colombia o Ecuador, el partido también arranca a las 8:00 p.m.; en Bolivia, Paraguay y Venezuela será a las 9:00 p.m., mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay la acción comienza a las 10:00 p.m. No te pierdas el minuto a minuto con todas las jugadas, goles y emociones en Depor. ¡Prepárate para vivir una noche para el recuerdo!

Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan por el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 (Video: @ClubALoficial)

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.