Alianza Lima vs. Sporting Cristal (EN VIVO | GOLPERU | EN DIRECTO) se ven las caras por la semifinal de ida de la Liga 1, en el Alejandro Villanueva de Matute. El choque entre blanquiazules y celestes está pactado para este domingo a las 3:30 p.m. GOLPERU será el canal encargado de la transmisión de este partidazo, que contará con un estadio totalmente lleno.

Los íntimos llegan a este duelo con el ánimo a tope, luego de conseguir el título del Torneo Clausura tras imponerse por 3-2 a Unión Comercio, en el estadio IPD de Moyobamba. Los rimenses, por su parte, esperan lavarse las caras por la goleada sufrida ante el finalista de la Liga 1, Binacional.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron en dos ocasiones este año. Los dos equipos hicieron respetar sus respectivas localías y se quedaron, con un triunfo cada uno, en las dos veces que midieron fuerzas

Por parte de los íntimos, la presencia de Pedro Gallese en la portería está casi confirmada, a pesar de los complicados días que le tocan vivir al experimentado portero de la Selección Peruana.

“Los temas personales y privados lo hablamos del portón para adentro. Hay jugadores que juegan con problemas y los tratamos, problemas con los matrimonios, con la familia. Es mediático o no. Yo no soy nadie para juzgar a alguien. Si hay cosas que perjudican al grupo, las intentamos solucionar. Nosotros ya lo tratamos en la mañana”, afirmó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Sporting Cristal contará con la presencia de Emanuel Herrera en la lista de convocados para el choque con Alianza Lima. La ‘Maquinaria’ es el verdugo de los íntimos y la noticia de su recuperación no solo alegra a los hinchas ‘cerveceros’, sino también al estratega del equipo de La Florida.

“Todos [jugadores] están con un entusiasmo a flor de piel, felices de poder representar a Sporting Cristal en instancias definitivas. Es uno de los clubes que ha hecho bien las cosas a lo largo del año. Felicitamos a Alianza Lima por el Torneo Clausura. Pero en la foto global – de lo que es el acumulado - aparecemos en el primer lugar. Nos sentimos con mucha fuerza y confianza por ser el equipo que ha hecho más puntos a lo largo del torneo”, sostuvo Manuel Barreto en conferencia de prensa.

En Sporting Cristal, Christofer Gonzales será la pieza clave en la escuadra rimense para enfrentar a Alianza Lima. ‘Canchita’ sabe lo que es jugar estas instancias y espera cobrarse revancha de la derrota en las semifinales de la Liga 1 en 2018, a manos de los blanquiazules, cuando jugaba en Melgar.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horarios en el mundo

15:30 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

17:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:30 horas - Reino Unido

22:30 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: antecedentes

19.07.19 | Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal

24.02.19 | Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima

16.12.18 | Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

12.12.18 | Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal

17.09.18 | Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal

30.05.18 | Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima

07.04.18 | Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

18.02.18 | Alianza Lima 0-2 Sporting Cristal

24.09.17 | Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal

19.07.17 | Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas Local Empate Visitante Betsson 2.20 3.45 3.05 Te Apuesto 2.30 3.30 2.90 Apuesta Total 2.26 3.66 3.26 Inkabet 2.30 3.50 3.25

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: aquí se jugará el partido

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Alianza Lima: P. Gallese; A. Salazar, H. Riojas, C. Beltrán, F. Duclós; W. Cartagena, A. Fuentes; K. Quevedo, Felipe Rodríguez; Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, O. Merlo, G. Chávez, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra; C. Gonzáles, G. Távara, C. Ortíz y C. Palacios.

Jean Ferrari sobre Ángel Comizzo y el nuevo ténico. (Video: Maria Fe Errea)

MÁS NOTICIAS