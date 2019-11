Esta temporada, Jersson Vásquez se convirtió en una pieza clave para Universitario de Deportes, un titular indiscutible para Ángel Comizzo, que junto a Vásquez, Nelinho Quina, Aldo Corzo y Christian Ramos, formaron la defensa más consolidada del Torneo Clausura.

Sin embargo, en una entrevista con Las Voces del Fútbol, el jugador aseguró que el equipo de Ate aún no le ha hecho propuesta alguna pensando en la renovación, razón por la cual ya analiza otras opciones.

“No depende de mi la renovación, es un tema de los dirigentes. No me puedo quedar de brazos cruzados, pero por parte de la U no hay nada todavía. Las cosas están bien complicadas", sostuvo Jersson Vásquez.

“Tengo propuestas para analizar, pero me hubiera gustado quedarme en la U. Se lo que dí y eso me deja tranquilo. Esto es fútbol y tengo que buscar lo mejor para mi. Siempre con la cabeza en alto", finalizó.

El jugador disputó 30 partidos con la camiseta ‘crema’ este año, a lo largo de 2535 minutos, tiempo en el que logró anotar 4 goles.

