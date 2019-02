“Es una final más y no es una revancha”, Mauricio Affonso sobre el choque ante Sporting Cristal 

El Alianza Lima vs. Sporting Cristal no será un duelo cualquiera. Los íntimos están convencidos en tumbarse a los celestes, luego de caer derrotas en las dos finales del año pasado. Ya no estará Pablo Bengoechea en el banquillo, sino Miguel Ángel Russo, con una idea de juego que ilusiona a todos los hinchas blanquiazules, para medirse ante la escuadra de Claudio Vivas.

“No lo tomo con una revancha. Tenemos objetivos nuevos. Es una final más, y así veremos todos los partidos en adelante”, afirmó Mauricio Affonso en conferencia de prensa.

Por otro lado, el delantero de Alianza Lima reconoció que atraviesa por un excelente momento. ‘Mojó’ en los dos amistosos ante Barcelona SC y fue elegido como la figura en el debut íntimo ante Sport Boys en la Liga 1.

“La verdad, me siento muy bien, contento. Hicimos una buena pretemporada. Pudimos desarrollar todo lo que trabajamos. Pero debemos seguir corrigiendo errores. Vamos por buen camino. Trabajamos para eso, para seguir por la senda de la victoria”, agregó Mauricio Affonso.

Es preciso señalar que el Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugará con ambas hinchadas en el Estadio Nacional. Claro, se trata de la oportunidad perfecta para que los fanáticos demuestren que están a la altura para vivir en paz un evento tan grande, como lo es un clásico.