Jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal que pasaron por ambos clubes. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)
Jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal que pasaron por ambos clubes. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)
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Jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal que pasaron por ambos clubes. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)

  • Jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal que pasaron por ambos clubes. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)
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    Jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal que pasaron por ambos clubes. (Foto: Sporting Cristal / Getty Images)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Sporting Cristal)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Sporting Cristal)

  • Renzo Garcés. (Foto: Sporting Cristal)
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    Renzo Garcés. (Foto: Sporting Cristal)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristian Carbajal. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristian Carbajal. (Foto: Sporting Cristal)

  • Josué Estrada. (Foto: Sporting Cristal)
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    Josué Estrada. (Foto: Sporting Cristal)

  • Pedro Aquino. (Foto: Sporting Cristal)
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    Pedro Aquino. (Foto: Sporting Cristal)

  • Miguel Araujo (Foto: Alianza Lima)
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    Miguel Araujo (Foto: Alianza Lima)

  • Catriel Cabellos. (Foto: Alianza Lima)
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    Catriel Cabellos. (Foto: Alianza Lima)

  • Cristian Benavente. (Foto: Alianza Lima)
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    Cristian Benavente. (Foto: Alianza Lima)

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Este sábado se disputará un nuevo entre y , válido por la jornada 14 del . Más allá de cómo llegan ambos equipos a este cotejo, un detalle que no pasa desapercibido es la cantidad de futbolistas que pasaron por ambos equipos que se verán las caras esta noche, desde las 8:00 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva. Y es que hay varios elementos del cuadro íntimo con pasado en el club celeste, y viceversa. ¿Esto abre un camino fácil para la inexorable ley del ex? ¿Festejarán en la cara del equipo que los acogió hace no mucho? Eso lo conocernos esta noche, por lo que repasaremos a cada uno de estos jugadores. Ojo, en esta galería no estamos considerando a Luis Advíncula, lateral de Alianza Lima que debutó y salió campeón en ‘SC’, pues está suspendido por acumulación de tarjetas amairllas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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