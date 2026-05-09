Este sábado se disputará un nuevo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, válido por la jornada 14 del Torneo Apertura. Más allá de cómo llegan ambos equipos a este cotejo, un detalle que no pasa desapercibido es la cantidad de futbolistas que pasaron por ambos equipos que se verán las caras esta noche, desde las 8:00 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva. Y es que hay varios elementos del cuadro íntimo con pasado en el club celeste, y viceversa. ¿Esto abre un camino fácil para la inexorable ley del ex? ¿Festejarán en la cara del equipo que los acogió hace no mucho? Eso lo conocernos esta noche, por lo que repasaremos a cada uno de estos jugadores. Ojo, en esta galería no estamos considerando a Luis Advíncula, lateral de Alianza Lima que debutó y salió campeón en ‘SC’, pues está suspendido por acumulación de tarjetas amairllas.