Alianza Lima vs. Sporting Cristal se jugó en Matute y los íntimos se llevaron la victoria con un gol en los últimos minutos. Pese a la derrota, Manuel Barreto felicitó a sus jugadores y afirmó que si el duelo se vuelve a jugar los celestes ganaban en partido.

ORGULLOSO DE SUS JUGADORES

“Me siento orgulloso de mis jugadores, de cómo vinieron a jugar con la personalidad y la valentía intentando controlar el partido desde el inicio hasta el fina,l teniendo varias oportunidad de gol para imponernos. Realizamos las variantes para ganar un partido que lo sentíamos para nosotros al no concederle a Alianza Lima en su cancha pocas situaciones de gol. Desde el primer minuto hasta el final Sporting Cristal busco dominar el partido”.

LA ÚLTIMA JUGADA

“El infortunio de la jugada última, porque así es el fútbol. A veces se va para el lado del que no hizo tantos méritos. Quedamos con un optimismo bárbaro porque queremos mejorar lo que hicimos hoy con nuestra gente en casa y con la intensión de darle vuelta ante un gran equipo que es Alianza Lima”.

EL INGRESO DE HERRERA

“Emanuel solo jugó 13 minutos no más que eso. El área médica recomendaba que juegue 30 minutos sin problema o hasta un tiempo. No pasa por allí el análisis del resultado. El propósito del cambio era ganar el partido. No metí ni volante ni defensor, hicimos cambios para ganarlo. Sentíamos que teníamos que la presencia de Emanuel nos podía dar la posibilidad de ganarlo. Resumir el partido a 13 minutos me parece excesivo. Si en una de las jugadas anotaba hubiese sido distinto el análisis. No pasa por responsabilizar a alguien que ha hecho tanto esfuerzo".

EL PARTIDO DE VUELTA

“Vamos a salir a dominar el juego, a impedirle a Alianza Lima concretar su juego. Atacar y seguir atacando, tratar de reproducir este partido. Si se vuelve a jugar el partido, Cristal lo gana. Tratar de hacer lo mejor de lo que hemos hecho hoy con el empuje de nuestra gente. Diseñaremos el partido con la idea de ganarlo”.

Manuel Barreto en la previa del partido ante Alianza Lima. (01/12/19)

