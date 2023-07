El Clausura continúa este viernes. Inicia un nuevo capítulo en la Liga 1 Betsson, con nueve partidos imperdibles, que irán definiendo el rumbo del campeonato. Alianza Lima sigue liderando el Acumulado, pero Sporting Cristal es el que encabeza la tabla del torneo, gracias a la diferencia de goles que posee a su favor. Precisamente, ambas potencias serán los protagonistas de este fin de semana, ya que se enfrentarán en Matute, por esta fecha. Por su parte, Universitario será visita ante Cantolao.

Este 7 de julio habrán dos cotejos cruciales. El primero de ellos será el de Melgar vs. Atlético Grau, que se medirán en e estadio Monumental de la UNSA, desde las 3:00 p.m. Ahora los rorjinegros enfocarán toda su energía al campeonato, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores y de momento pelean por lo alto en el Clausura, con una victoria y un empate hasta la fecha. En tanto, Atlético Grau no ha sumado punto alguno.

Ese mismo día también jugará el plantel de Jorge Fossati, esta vez, visitando a Cantolao en el Estadio Nacional desde las 8:00 p.m. Los ‘cremas’ han sumado un punto, tras el empate con Cienciano, pero les resta un duelo de la segunda fecha, razón por la que aún queda por definir su sumará o no puntos antes de enfrentar al ‘Delfín’.

Para el sábado 8 de julio se ha previsto que se disputen tres compromisos, empezando por el de Alianza Atlético contra César Vallejo, el cual se llevará a cabo en Sullana desde la 1:00 p.m., mientras que para las 3:30 p.m. jugarán Cienciano contra UTC en Cusco. Para las 7:00 p.m. se ha programado el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute.

El elenco de Guillermo Salas está decidido a sacar a los íntimos nuevamente campeones de la Liga 1. Eso sí, para eso deberán ganar el Torneo Clausura, ya que -con el título del Apertura ya obtenido- tienen la chance de quedarse con el campeonato nacional. Por su parte, los ‘celestes’ -quienes aún mantienen chances de competir a nivel internacional- saben que este puede ser el año en el que nuevamente se alcen con el trofeo, por lo que ganar en La Victoria es apremiante.

Para el domingo 9 de julio se jugarán tres duelos más, siendo el primero de ellos el de Sport Boys vs. Unión Comercio (1:00 p.m.), seguido por el de Carlos A. Mannucci vs. Municipal (3:30 p.m.) y culminando con el de Binacional vs. Deportivo Garcilaso (7:30 p.m.). Mientras que el último partido será el de Sport Huancayo vs. Cusco FC, el se llevará a cabo el lunes 10 de julio.

Fixture de la fecha 3 del Clausura

Viernes 7 de julio

Melgar vs. Atlético Grau - 3:00 p.m.

Cantolao vs. Universitario - 8:00 p.m.

Sábado 8 de julio

Alianza Atlético vs. César Vallejo - 1:00 p.m.

Cienciano vs. UTC - 3:30 p.m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal - 7:00 p.m.

Domingo 9 de julio

Sport Boys vs. Unión Comercio - 1:00 p.m.

Carlos A. Mannucci vs. Municipal - 3:30 p.m.

Binacional vs. Deportivo Garcilaso - 7:30 p.m.

Lunes 10 de julio

Sport Huancayo vs. Cusco FC - 3:30 p.m.





