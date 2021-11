Ricardo Lagos se convirtió en una de las principales preocupaciones en Alianza Lima los últimos días. El lateral, junto a un gran número de futbolistas, dio positivo a coronavirus y tuvo que ser aislado de inmediato. No pudo entrenar con el plantel de Carlos Bustos de cara a las finales de la Liga 1 ante Sporting Cristal. Sin embargo, toda la incertidumbre que existía alrededor del volante quedó olvidada este domingo.

‘Richi’ volvió a los trabajos con el cuadro blanquiazul este fin de semana, así lo reveló por medio de sus redes sociales. El futbolista publicó una fotografía en el césped del Estadio de Matute, demostrando que se encuentra totalmente recuperado y listo para ser tomado en cuenta por le DT argentino.

Junto a Lagos, quien también pudo regresar a entrenar con Alianza fue Sebastián Gonzáles Zela. De a pocos, los jugadores afectados por la COVID-19 irán recibiendo el alta médica para completar el grupo pensando en la definición del campeonato.

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal el próximo 21 de noviembre en la primera final de la Liga 1. La vuelta se jugará el 28 de este mes. Ambos partidos se disputarán en el Estadio Nacional a las 15:30.

Ricardo Lagos regresó a los entrenamientos con Alianza Lima. (Captura: Instagram)

Mayor aforo para las finales de la Liga 1

Los partidos por el título nacional podrán contar con más público del previamente confirmado para las finales. Así lo dio a conocer Hernando Cevallos, Ministro de Salud, quien confirmó que la ampliación ya tiene luz verde por parte del sector y simplemente se espera la oficialización de la misma.

“Estamos actualmente en un 20% del aforo. Hemos ya publicado autorizar el 30% del aforo en los estadios. Es decir, se podrá utilizar casi la tercera parte. Se ha incrementado el aforo para los estadios de fútbol e, incluso, los coliseos”, sostuvo el titular de la cartera en diálogo con Canal N.

Por otro lado, el Ministro confirmó que el Alianza Lima vs. Sporting Cristal mantendrá las mismas medidas tomadas en duelos anteriores, ya que las entradas no podrán hacerse efectivas si es que el portador no ha recibido sus dosis de vacuna completa contra el coronavirus.





