Perú chocará el próximo martes a Venezuela por la jornada 14 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Uno de los futbolistas que sería de la partida ante la ‘Vinotinto’ es Renato Tapia, quien regresó al equipo ante Bolivia luego de estar ausente la pasada fecha triple por lesión.

El volante del Celta de Vigo conversó con FPF Play y dio sus impresiones del momento que pasa el equipo en el torneo clasificatorio. Cree que se encuentra en el mejor momento tras un tibio inicio.

Sobre la goleada 3-0 ante el cuadro verde, Tapia explicó: “Un partido en el que el primer tiempo generamos muchas ocasiones de gol. Las concretamos que era en lo que estuvimos sufriendo. Generamos mucho y no lo hacíamos. Creo que en líneas generales, el equipo hizo un muy buen partido”.

Perú buscará en Caracas romper con una importante mala racha. Desde 1997, el equipo no puede ganar. Tapia cree que pasan por una buena etapa pero no se deben desconfiar. “A lo mejor estamos en nuestro mejor momento de las Eliminatorias, sin embargo puede ser un arma de doble filo. El poder llegar bien a cada partido no determina el resultado. Hemos tenido buenos resultados en casa, algo que no sucedió antes, pero estamos pensando en que todos los partidos son unas finales y en el que viene, no en lo que va a suceder”.

Venezuela llega al partido del martes tras caer por 1-0 ante Ecuador. Están obligados a ganar. “Será un partido muy difícil. Ellos también tienen la necesidad de sumar, jugarán en casa, siempre han sido un rival muy duro. Esperemos que esta vez podamos sacar un buen resultado. Los tres puntos nos ponen en una mejor posición”, dijo tapia.

“Perú está para grandes cosas. No se comenzó bien las Eliminatorias. Ahora podemos cerrarla de la mejor manera y pensando que depende de nosotros. Tenemos un grupo en el que muchos ya tienen varios procesos en la espalda y esa experiencia va a sumar y dará frutos en lo que queda del torneo”, agregó.

Sobre su estado físico, Tapia explicó. ”Estoy muy bien. Me lesioné, tuve un año muy largo, parecía que no se acababa nunca. Tuve poco tiempo de recuperaciones y eso pasa factura. No soy el único que tuvo problemas musculares. Esta vez me tocó a mi, descansé y eso me ayudó a ver cosas que dejé pasar. Tuve tiempo para replantearme varias cosas. Ahora estoy al 100% con la Selección y regresaré a mi club con la intención de hacerlo de la mejor manera”.

Perú y su rendimiento en las Eliminatorias Qatar 2022

La selección dirigida por Ricardo Gareca marcha séptima con 14 unidades, a solo dos puntos del quinto puesto, que otorga el repechaje, y actualmente es ocupado por Colombia. La ‘Blanquirroja’ deberá vencer a Venezuela para seguir con vida, sin embargo, no contará con Alexander Callens por lesión.





