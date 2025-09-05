El destino ha querido que Alianza Lima vuelva a cruzarse con Universidad de Chile en un torneo internacional y, como era de esperarse, el ambiente en torno a este partido ya comienza a encenderse. El cuadro íntimo recibirá a los chilenos en Matute en el primer duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana, un enfrentamiento que no pasa desapercibido ni para los hinchas ni para los jugadores. Entre ellos, Alan Cantero tomó la palabra para reflejar la concentración que existe en el plantel y, al mismo tiempo, la importancia de lo que está en juego. En sus declaraciones, el atacante dejó ver la mezcla de respeto hacia el rival y la confianza que hay dentro del vestuario para sacar adelante esta serie que muchos miran como algo más que un simple cruce de eliminación directa.

El delantero argentino comenzó destacando el nivel de la U. de Chile, recordando que no llegaron a esta instancia por casualidad. Sin embargo, fue claro al remarcar que en Alianza Lima confían en el trabajo realizado bajo las órdenes de Néstor Gorosito, convencidos de que en Matute pueden dar un paso clave en la llave.

Uno de los temas más comentados en la previa es si este choque puede considerarse como una revancha, teniendo en cuenta episodios pasados que dejaron huella en la memoria del hincha blanquiazul. Alan Cantero, con serenidad, se encargó de bajar la tensión y afirmó que en el plantel no ven el partido desde esa óptica, aunque admitió que el contexto lo hace especial.

“Muchos lo toman como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que será un encuentro difícil y que tenemos la primera chance en casa, donde debemos sacar ventaja”, explicó el atacante tras un entrenamiento en Matute.

La importancia de la localía fue otro de los puntos que resaltó Cantero. Según indicó, sumar en el primer partido es vital no solo por lo que significa en el marcador, sino también por la confianza que puede darle al equipo de cara al duelo en Chile. “Siempre es importante sacar puntos en casa porque te da tranquilidad, aunque no asegura nada”, agregó.

Eso sí, el compromiso de vuelta tendrá una particularidad: se jugará sin público visitante, lo que significa que los hinchas blanquiazules no podrán estar en el estadio Nacional de Santiago. Sobre esto, Cantero expresó su lamento, aunque resaltó el aliento constante que sienten desde la tribuna.

“Es una lástima que no podamos contar con nuestra gente allá, ellos siempre nos acompañan y son muy importantes. Igual sabemos que su apoyo estará presente desde donde estén”, comentó el atacante de 26 años.

El cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile llega luego de la polémica eliminación de Independiente de Avellaneda, que permitió a los chilenos avanzar a esta instancia. Ese detalle ha hecho que la expectativa sea aún mayor, con una mezcla de emociones que va desde la ilusión hasta el deseo de revancha en la hinchada aliancista.

Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Sudamericana ante la U de Chile. ¿Habrá revancha del cruce ocurrido en 2010? Foto: Alianza Lima.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. U. Católica?

El duelo de ida se jugará el jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que la vuelta será el jueves 25 de septiembre en el estadio Nacional de Santiago, sin presencia de público visitante. Dos partidos que prometen intensidad, historia y que podrían marcar un capítulo especial en la campaña internacional de los íntimos.

TE PUEDE INTERESAR