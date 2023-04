El plantel de Alianza Lima viajó a Tarapoto este sábado, con la consigna de sumar de a tres ante Unión Comercio y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2023. Los ‘blanquiazules’ son conscientes de que se les viene un calendario muy apretado –con la reprogramación de varios partidos de la Liga 1–, por lo que tendrán saber administrar su plantel a lo largo de las próximas semanas. Al respecto, Christian Cueva dio su punto de vista y lamentó que tengan que pasar por una situación así.

‘Aladino’ fue uno de los futbolistas que no jugó en el último encuentro frente a Libertad, por lo que tiene grandes posibilidades de ser titular este domingo frente al ‘Poderoso’. “Hay que estar preparados para estas cosas y hoy por hoy estamos hechos para eso, veo al grupo muy bien, ojalá se puedan dar las dos cosas”, dijo ante los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez.

Cueva no se guardó nada y apuntó a la organización del campeonato por la poca consideración que han tenido con Alianza Lima tras su participación en la Copa Libertadores, ya que, según el volante, no han tenido el tiempo suficiente para descansar. “Tantas cosas hay por mejorar en nuestro fútbol, esperemos que se solucione y hay incomodidad de que no nos puedan dar una mano como peruanos, como un equipo que está representando al país en la Copa Libertadores, que no nos puedan hacer una observación a nuestra petición por el descanso”, agregó.

“Mis compañeros han hecho un sacrificio enorme, a mí no me tocó jugar pero veo el sacrificio que hacen ellos. Después de mucho tiempo estoy viviendo esto, espero no vuelva a ocurrir”, acotó el jugador nacido en Huamachuco.

“Incomoda mucho y las cosas que tengo que decir las digo y ojalá podamos corregir esto y no solamente con Alianza, porque queremos que el fútbol peruano crezca y entre nosotros no nos podemos perjudicar”, puntualizó.

Christian Cueva todavía no ha anotado en Alianza Lima tras su regreso. (Foto: Pase Filtrado)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de esta histórica victoria en el estadio Defensores del Chaco, Alianza Lima volverá a jugar este domingo 23 de abril cuando visite a Unión Comercio en Tarapoto, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2023. El encuentro está programado para la 1:00 p.m. y se disputará en el estadio Carlos Vidaurre García.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Guillermo Salas enfrentarán a Atlético Mineiro el miércoles 3 de mayo desde las 7:30 p.m. en el estadio Mineirão, por la tercera jornada del Grupo G. Debido a que son líderes con cuatro puntos, esta será una inmejorable oportunidad para que los ‘Íntimos’ reafirmen sus opciones de clasificar a octavos de final.





