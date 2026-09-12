Alessandro Burlamaqui. (Foto: Alianza Lima)
Alessandro Burlamaqui. (Foto: Alianza Lima)

presenta una novedad importante en su once para el clásico ante . será titular. El mediocampista vuelve a arrancar desde el inicio luego de superar una lesión que le impidió realizar con normalidad la pretemporada. El futbolista había ido sumando minutos en los últimos encuentros y sus recientes actuaciones terminaron por convencer a Pablo Guede para darle la oportunidad de iniciar este importante compromiso. “Después de la lesión que tuvo, que no pudo hacer la pretemporada, estaba trabajando muy bien. Creo que los últimos dos partidos entró muy bien y se ganó la posibilidad de estar hoy, de arrancar inicial”, explicó Guede sobre la inclusión de Burlamaqui.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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