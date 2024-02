El último sábado, Universitario de Deportes se impuso 1-0 a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano (los cremas se impusieron tras el tanto de Andy Polo). Sin embargo, una jugada dentro del área crema se convirtió en una de las principales polémicas del encuentro por la fecha 3 de la Liga 1 Te Apuesto. ¿Qué pasó? Las cámaras hicieron zoom en la acción de Williams Riveros sobre Cecilio Waterman (lo chocó), generando el reclamo de todo e pueblo blanquiazul: señalaron que el juez Diego Haro -árbitro del partido desarrollado en el Estadio Nacional- debió pitar la pena máxima.

Algunos días después, fue el exjugador de la escuadra de La Victoria, Carlos Zambrano, el encargado de dar sus puntos de vista sobre la jugada en mención (ocurrió en la etapa complementaria del clásico). Para el ‘León’ no hubo falta del central paraguayo contra el delantero panameño.

“Para mí, que soy defensa, no es penal de Williams Riveros a Cecilio Waterman”, sostuvo el zaguero nacional en (Liga 1 Max), con pasado reciente en Alianza Lima y club con el que tiene contrato. Sin embargo, no fue considerado en el proyecto deportivo de este año, donde los blanquiazules irán con todo por el título nacional y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

¿Cómo le fue a Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en enero del año pasado, siendo considerado uno de los refuerzos de lujo para afrontar la temporada 2023 tras su importante pasado en Boca Juniors. Y si bien tuvo buenos partidos, no cuajó todo lo que insinuó y terminó quedando fuera los planes deportivos del club para este 2024, donde los íntimos tienen dos retos: el título nacional y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Así pues, el defensa central peruano completó 25 compromisos oficiales en total, siendo estos distribuidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores de la temporada pasada. Asimismo, marcó dos goles, vio 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

Zambrano reconoció oferta de Uruguay y rechazó una de Argentina

Si bien el defensor tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del presente año, el DT Alejandro Restrepo no lo ha tomado en cuenta. No obstante, tal parece que el ‘León’ está muy cerca de volver a los terrenos de juego y lo haría en la Primera División de Uruguay.

“Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de ello, las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el por qué, es un equipo que juega Copa Libertadores”, aseguró el zaguero en L1 MAX, hace unas semanas.

“No estaba en mis planes (fichar por Lanús). Me llamó hasta Independiente y Racing en su momento. Estar en Boca es el más grande del país. Imposible que vaya a River, así me ofrezcan 10 millones de dólares”, agregó el futbolista de 34 años.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO