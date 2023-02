Una imagen que ronda por su cabeza desde semanas atrás. A dos días del Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, es Carlos Zambrano uno de los jugadores que podría debutar en el Clásico del fútbol peruano. Consultado a la salida de los entrenamientos del equipo de La Victoria, el ‘León’ no pudo ocultar su emoción y la ilusión que posee de sacar un buen resultado en el debut, con la camiseta blanquiazul, en el Monumental de Ate.

“Me imagino ganando, que es lo más importante. Estoy trabajando a conciencia porque es un lindo partido en el cual siempre soñé estar, en lo personal, porque nunca jugué en la liga peruana y mucho menos un clásico”, sostuvo el zaguero nacional en diálogo con los medios de prensa.

Carlos Zambrano es consciente de que ha ido recuperando su nivel día a día, por lo que no sería una sorpresa verlo arrancando en el Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. A pesar de ello, confesó que solo le interesa ganar los tres puntos en el encuentro con el eterno rival.

“Espero tener algunos minutos o estar desde el arranque, eso ya dependerá del entrenador. Ya me estoy integrando 100 % con el grupo y me siento tranquilo por eso. Son clásicos, como hincha aliancista, me interesa mucho porque estos partidos se ganan, así se juegue bonito o feo”, agregó el ‘Kaiser’.

El clásico con fecha y hora confirmada

El compromiso entre merengues y blanquiazules quedó establecido para llevarse a cabo el próximo domingo 19 de febrero, a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Monumental de Ate. Ojo a un detalle, según lo expuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el duelo podría ser transmitido por GOLPERU, aunque la casa televisiva no ha dado a conocer su postura con relación al tema.

Como reciente recuerdo del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el estadio Monumental, tenemos la victoria por 4-1 de los blanquiazules en la pasada edición de la Liga 1. Por ello, la escuadra de Carlos Compagnucci buscará cobrarse revancha del ‘compadre’, aunque saben que ello no será una misión fácil.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.