Estuvo siete años al frente de la blanquirroja y conoce a fondo todo lo relacionado a nuestro fútbol. La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana -con quien alcanzó la clasificación a un Mundial después de 36 años y el pase a la final de la Copa América 2019- sigue causando eco en el fútbol internacional y en las últimas horas, el DT argentino volvió a tomar la palabra: confesó qué factores lo alejaron de la renovación.

“Lo que me lleva a alejarme de Perú, fue que hubo cosas que no me gustaron dentro de la negociación. El tema del contrato es algo muy privado. Cuando adquirió un estado público y se empieza a tocar la sensibilidad de la gente, se hace recurrente el tema de números y cifras, no me gustó. No era la forma”, sostuvo el DT en diálogo con El Marcador TV.

Ricardo Gareca también arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en relación a la importancia que le dan al fútbol formativo en el país, el mismo que tendría que nutrir a la Selección Peruana en el futuro, pero que posee bases muy poco sólidas.

“Perú no tiene infraestructura, se ha quedado en el tiempo. En Argentina los clubes tienen primera y secundaria, le ofrecen a los jugadores estudiar, y en algunos clubes tienen terciario. Esa infraestructura tiene que ver con lo formativo y en algunos países, esa cuestión no progresa. Perú es uno de ellos”, acotó el entrenador argentino.

Cabe destacar que Ricardo Gareca no señaló a nadie en particular, pero sí hizo énfasis en los grupos de trabajo que se han estancado en su crecimiento y que ponen en riesgo los nuevos objetivos que la Selección Peruana se trazará en los próximos años

“Cuando hablamos de formativo, tiene que ver con una política deportiva que abarca muchos condimentos desde la política, los empresarios, dirigentes, gente de fútbol... hacia dónde va direccionado uno para que de pronto uno empiece a crecer y empiece a tener una mayor convicción. Esa política a veces no se da en el Perú”, finalizó





