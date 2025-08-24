vs. miden fuerzas EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión digital en Movistar TV App (antes conocido como Movistar Play). ¿A qué hora comienza la televisación del encuentro? Según la programación, todo está pactado para las 5:30 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) del domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental. ¡Duelo de pizarras entre Néstor Gorosito y Jorge Fossati! ¿Quién saldrá airoso de este partidazo?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan en el Estadio Monumental por la Liga 1 2025. (Video: Universitario)
