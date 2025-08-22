Universitario de Deportes vs. Alianza Lima medirán fuerzas este domingo 24 de agosto, en partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental de Ate, donde cremas e íntimos saldrán por los tres puntos para seguir en la pelea por el título.

Universitario viene de igualar sin goles ante Palmeiras en Brasil y quedar fuera de la Copa Libertadores en octavos de final, luego del 0-4 de la ida. Eso sí, los cremas mostraron un buen rendimiento de la mano de Anderson Santamaría en defensa y Jairo Vélez en ataque. De todos modos, ambos no tienen un lugar seguro en el once titular para este clásico.

Álex Valera y Williams Riveros asoman para reaparecer en la alineación de Jorge Fossati, además de Aldo Corzo y Edison Flores. Por otro lado, Rodrigo Ureña no será tomado en cuenta en este clásico debido a una lesión. La duda está en su reemplazante: entre Jorge Murrugarra y Jesús Castillo saldrá el inicialista ante el ‘compadre’.

Alianza Lima, por su parte, llega motivado a este clásico luego de eliminar a Universidad Católica en Ecuador y avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. De paso, acumulan cuatro victorias consecutivas y buscarán dar el golpe en el Monumental para igualar en la tabla al líder del torneo.

Paolo Guerrero será la principal ausencia del equipo de Néstor ‘Pipo’ Gorosito debido a una lesión, por lo que Hernán Barcos comandará el ataque blanquiazul. Por otro lado, Carlos Zambrano terminó con molestias el partido por Copa Sudamericana, pero declaró que se encuentra en buenas condiciones y espera ser de la partida.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El compromiso entre Universitario vs. Alianza Lima está programado para este domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; y en España a las 00:30 a.m. del lunes 25.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará en el Estadio Monumental de Ate, con la transmisión a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán Universitario vs. Alianza Lima?









TE PUEDE INTERESAR