¿Crees que a Alianza Lima le afecta llegar al clásico tras una derrota?

No lo considero así. El clásico es un partido tan importante, los dos llegan bien y eso no te da chance para distraerte ni un poco. Todos los sentidos están en ese partido desde ya en el plantel. Lo de Cristal y Boys ya no lo recuperas, creo que la mirada está en el clásico y lo demás ya quedó atrás.

En el caso de Universitario, tuvieron el reciente problema del preparador físico y al DT Jorge Fossati se le ve muy golpeado...

Creo que esa situación más le puede afectar al director técnico que al plantel en sí. El jugador cuando está en la cancha ya se olvida de todo, sobre todo en un clásico.

Más allá de lo anímico, ¿cómo ves a cada uno en nivel futbolístico?

La ‘U’ con Fossati tuvo una recta importante de rendimiento con varios partidos con buenos resultados. Luego de eso ha ido perdiendo puntos jugando de visita y creo que ese nivel ya no lo tiene. Está en un buen nivel, sí, pero no como ese. Y en tanto a Alianza, creo que se le juntó últimamente lo de tener muchos lesionados y eso ha perjudicado al equipo. Creo que recuperando a esos jugadores va a estar al nivel que esperamos todos.

Se dice que la continuidad de ‘Chicho’ Salas depende del clásico, ¿qué piensas de eso?

No entiendo por qué se habla de eso. Creo que todos sabemos que los números de Salas son importantes mientras ha dirigido al equipo. Creo que los que hablan de eso quieren desestabilizar a Alianza Lima. Los que buscan lo mejor para Alianza no deberían ni tocar el tema.

No estás de acuerdo con esas críticas a su trabajo...

No las entiendo. La continuidad o no, yo no la veo porque en eso no tengo voz ni voto, pero no entiendo esas críticas. Es cierto que el equipo ha perdido algunos puntos en estas fechas pero hasta hace poco ha sido campeón del Torneo Apertura. Creo que en la vida en general, no solo en el fútbol, hay que tener más equilibrio con las cosas.

Alianza Lima no gana un clásico en Matute desde el 2018, ¿hay presión en eso?

Sí recuerdo ese partido, nosotros lo volteamos 2-1. Las estadísticas no juegan, creo que Alianza con su gente tiene todas las posibilidades de ganar. Aunque para mí, en lo personal, siempre se me hizo más fácil jugar en el Monumental que en Matute. Es cierto que he perdido algunas veces, sí, pero gané muchos partidos también con San Martín y Alianza. Siempre me sentí cómodo de visita.

Leao Butrón, dice, se sentía más cómodo en Alianza Lima jugando los clásicos de visita. (Foto: Getty)

¿Quiénes crees que son los jugadores más destacables de ambos equipos?

En Alianza Lima creo que es Bryan Reyna , no hay duda de eso. En la ‘U’ yo veo más un tema de empuje que de juego vistoso. Tienen muchas ganas y si tuviera que resaltar a alguien me parece que el equilibrio de la ‘U’ lo tiene el chileno Rodrigo Ureña , tiene un equilibrio tremendo.

¿Quién es tu favorito para el clásico?

Si Alianza Lima logra poner la intensidad que la ‘U’ le pone a los partidos, no tendría que tener problemas para ganar. Tiene mucho mejor equipo . Sé que eso no es determinante, yo recuerdo ganar un clásico con juveniles, pero sí creo que Alianza debería ganar este sábado por el plantel que tiene y por el juego.

¿Cuál es tu clásico más recordado?

Tuve varios buenos partidos por rendimiento en el Monumental, pero sin dudar me quedo con el clásico del 2004 que ganamos 1-0 en Matute y nos dio el campeonato. Dar la vuelta en la cara de tu rival eterno es para gozar siempre.

¿Tu score para el sábado?

3-0 en favor de Alianza Lima.









