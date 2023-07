‘Chicho’ Salas con menos crédito

El empate ante Sporting Cristal y la derrota ante Sport Boys han hecho que el clásico ante Universitario de Deportes sea un partido sin margen de error. Si bien siempre ganar un clásico es una obligación en ambas tiendas, esta vez Alianza Lima tiene el agregado de que, posiblemente, de eso dependa la continuidad de su entrenador, actual campeón nacional y ganador del Torneo Apertura.

Pero el tema viene de atrás . Como se recuerda, Guillermo Salas ha venido siendo cuestionado por el nivel futbolístico del equipo más allá de los resultados. De hecho, apenas registra cuatro partidos perdidos (tres en altura y uno en Lima) en lo que va de la temporada, además cortó la mala racha de no ganar en Copa Libertadores hacía 30 partidos y fue ganador del Apertura con distancia.

Pese a sus avasalladores números, parte de la administración y otros directivos de Alianza Lima consideran que el equipo debe presentar un mejor juego. En ese sentido, el empate ante Sporting Cristal, la derrota ante Sport Boys y una hipotética derrota ante Universitario de Deportes sería un punto de quiebre para decidir traer a otro comando técnico de trayectoria internacional, tal como se evaluó previo a la renovación de Salas para esta temporada. Depor pudo conocer que esta todavía no es una decisión tomada por la Gerencia Deportiva, pero sí una posibilidad muy grande según lo que suceda el sábado 22 de julio en Matute.

Lesiones van y vienen

En la derrota ante Sport Boys se tuvo de regreso a Andrés Andrade durante los minutos finales del compromiso y a Gabriel Costa arrancando de titular luego de varias fechas. Si bien ambos jugadores ya están aptos para el clásico ante Universitario de Deportes, la nueva baja del conjunto blanquiazul está situada en la defensa: Yordi Vílchez.

El futbolista abandonó el campo de juego sin poder pisar con normalidad y salió del estadio en muletas. Si bien todavía no se tienen los resultados de la resonancia que se le practicó este lunes, es casi un hecho que el defensor central esté descartado para el partido ante el clásico rival. Asimismo, Santiago García todavía no viene entrenando a la par de sus compañeros tras la contractura que sufrió y no se tiene certeza de que pueda ser considerado este sábado. En ese sentido, la pareja de centrales que se perfila sería Carlos Zambrano y Pablo Míguez.

En tanto a Bryan Reyna, el futbolista se encuentra en óptimas condiciones para poder ser titular ante Universitario . Sin embargo, no arrancó el último domingo ya que presentaba molestias en la rodilla derecha y, pese a que la resonancia arrojó que no tenía nada de gravedad, el comando técnico decidió no hacerlo arrancar por precaución pensando en el partido ante Universitario.

Por el lado de Gino Peruzzi, el lateral argentino ya cuenta con el alta médica de parte del club; sin embargo, debido a su poco ritmo futbolístico es posible que pueda ser considerado para ir desde la banca si así lo determina el comando técnico, pero no como jugador titular. Por tanto, si bien Alianza Lima ha recuperado a algunos jugadores de cara al clásico, todavía contará con ausencias importantes, sobre todo en la defensa.

Números en el Clausura

Actualmente, Alianza Lima suma 49 puntos en la Tabla Acumulada y es seguido por Sporting Cristal con 45 y por Universitario de Deportes con 44. En caso de perder ante los ‘cremas’ acortarían distancia y los ‘celestes’, en caso de ganar ante FBC Melgar en Arequipa, se pondrían a solo un punto.

Asimismo, se conoce que el conjunto blanquiazul tiene como consigna poder ganar el Torneo Clausura y, de esta manera, consagrarse tricampeón nacional sin la necesidad de jugar una final; sin embargo, lleva perdiendo cinco puntos disputados en Lima. En tanto a esta tabla, los puntos sobre Universitario de Deportes y Sporting Cristal con 10 puntos, continúa Sport Boys (9), y Alianza Lima, FBC Melgar, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo (7). Por tanto, en caso de empatar o perder ante los ‘cremas’, su posición en la tabla se podría complicar.





TE PUEDE INTERESAR