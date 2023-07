Paolo ¿Cómo te está yendo en Cienciano?

El año lo empecé bien con el antiguo entrenador (Leonel Álvarez) porque hasta era el capitán del equipo, pero desafortunadamente un día antes del partido con la ‘U’, por la Copa Sudamericana, me lesioné. Desde ahí empezó a cambiar un poco mi situación porque me lesioné y después pasó el problema que ya todos saben.

Las lesiones no te dejaron ¿no?

Me recuperé y volví a jugar, pero sentí otra molestia; entonces, estuve en un ida y vuelta muy incómodo, pero eso ya es historia pasada, ya que ahora con el nuevo entrenador (Gerardo Ameli), en el Clausura, me está yendo bien; tengo su confianza, en los tres partidos jugados fui titular, y lo mejor, no perdimos.

Todavía no anotas, pero ya tienes asistencias...

Todo lo que te digo ayuda a que uno se motive y se esfuerce por hacer las cosas bien; por el grupo que es bueno, por el club, y por uno mismo porque hay objetivos trazados desde el principio de temporada.

El año pasado jugaste en Alianza Lima ¿Cuál es tu balance de la actuación que tuviste en el club?

Llegué al club con mucha ilusión después de estar mucho tiempo lejos del fútbol peruano y me encontré con un grupo prácticamente armado, me costó llegar y poder tener el protagonismo que hubiera querido.

Jugaste pocos partidos ¿Por qué?

Con el profesor Bustos (Carlos) jugué siete partidos. Recuerdo que cuando llegué él habló conmigo y me dijo que me daría primero 15 minutos, luego 20, 30 y 40 minutos, hasta lograr un ritmo bueno para poder competir y me pareció bien su manejo porque antes de venir estuve un tiempo parado en Chile (Unión Española). Él fue directo conmigo y me pareció bueno. Es así como tiene que ser una persona. Apenas llegué se me acercó y me dijo cuál iba a ser mi rol hasta el fin de la temporada, pero, él no logró terminarla.

El club separó del cargo a Carlos Bustos faltando nueve fechas para el final del Torneo Clausura...

Si se mira la estadística, se podrá observar que con el profesor Carlos Bustos fui de menos a más. Hasta que el profesor sale del cargo y yo ya no volví a tener minutos. Se acabaron los minutos para mí a partir de que el otro entrenador asume la dirección técnico.

Guillermo Salas...

Claro, salió Bustos y entró él.

¿Por qué Guillermo Salas no te consideró más?

La verdad, hasta el día de hoy no lo entiendo.

Pero, debes de tener una interpretación...

Me parece que se lo tomó personal. ¿En base a qué? no lo sé...

Si interpretas eso, debes de saber por qué...

Mira, los problemas que yo pueda tener con un compañero u otra persona, él no se lo puede tomar personal. Él se tomó personal este tema cuando no le competía hacerlo. Eso es lo que yo creí en ese momento y es mi percepción hasta el día de hoy.

¿Por qué tienes esa seguridad?

Porque desde que él asumió como entrenador yo no tuve un solo minuto. Me pareció una falta de respeto.

¿Le preguntaste por qué no te consideraba?

Sí, le pregunté con respeto qué era lo que me faltaba. Porque cuando uno trabaja bien y no es considerado, entonces, con respeto vas y haces la consulta ‘qué es lo que me falta para poder salir en lista’ ¿no?

¿Puedes contarme los detalles de ese momento?

Un día me acerqué y le pregunté qué era lo que pasaba conmigo, si tenía un tema personal conmigo, porque me sentía maltratado.

¿Esas fueron tus palabras frente al entrenador?

Sí. Él me dijo que no había un maltrato. Y yo le contesté que sí, que estaba haciendo un maltrato deportivo conmigo, porque veo que mis compañeros entrenan y a mí me mandan al gimnasio, me mandan a hacer pasadas por fuera, y cosas que yo hacía porque era un trabajador más de la institución. Me pareció una falta de respeto que me hagan eso porque me considero un buen profesional, nunca le falté el respeto a algún compañero, a ningún miembro del cuerpo técnico o a algún dirigente, entonces, yo me sentía mal, y mi familia me preguntaba qué era lo que pasaba y ellos y yo, no lo comprendíamos.

¿Qué te respondió el entrenador?

Yo le pregunté qué era lo que me faltaba para poder entrar en la lista, porque si tú recuerdas, yo no salía en lista. Entonces, me informa que no me veía bien, que quizá habían otros compañeros mejor que yo, y en realidad, mira, yo respeto a mis compañeros, pero, yo entrenaba bien y creo que era un tema personal.

¿Por qué?

Por las cosas que pasaron cuando llegué a Alianza.

¿Qué más te dijo el técnico en esa conversación?

Sus palabras las recuerdo perfectamente. Me dijo que me prepare, porque para el próximo año quizá sí pueda competir con mis compañeros... Y eso no pasó. Alianza Lima campeonó y el club me informó que el entrenador no va a contar conmigo. Y acá yo creo que las cosas se tienen que decir en la cara. Él no puede decirte una cosa y luego los dirigentes te dicen otra. Eso es ser falso. Porque si yo te digo algo a ti en la cara, lo cumplo. Él tranquilamente me pudo decir: ‘mira, no cuento contigo y el otro año tampoco contaré contigo’, entonces, yo esperaba que termine el torneo para buscar otro equipo, pero no fue así.

¿Los compañeros mostraban solidaridad contigo cuando entrenabas a parte?

Ellos me decían que hable con el entrenador. Fue así que tomé la decisión de ir con respeto a preguntarle qué es lo que pasaba.

Cuando señalas que el técnico se involucró en un asunto que no le competía ¿te refieres al problema que tuviste con Jefferson Farfán?

De ese tema no deseo hablar porque está cerrado. No quiero tocarlo. Porque luego se dice que Paolo dice esto, o dice lo otro, es mejor dejarlo ahí...

Antes de que llegaras al club se decía que tú y Farfán no podían estar juntos porque tenían un problema. ¿Cuál era el problema?

La gente puede decir muchas cosas, pero al final él y yo terminamos conviviendo como profesionales...

Es la impresión que dieron siempre

Claro, eso es lo más importante. Ahora, en un plantel de 30 jugadores, los 30 no se van a llevar bien ¿sabes eso no? unos tienen más relación con unos que con otros, pasa por ahí el tema. Yo convivía muy bien con él y él conmigo, al final salimos campeones.

¿Cómo está tu vida familiar?

De mi vida personal no hablo. Es lo que prefiero. Por eso no quería hablar con la prensa, ya que luego me preguntan sobre eso y después la gente empieza a decir que Paolo dijo esto, o dijo lo otro. Lo único que puedo decirte es que ahora estoy tranquilo, viviendo bien, estoy jugando, estoy volviendo a ser feliz, que es lo más importante para uno, ser feliz en la vida...

¿De qué manera?

Te hablo futbolísticamente. Porque el año pasado llegué al club que amo y no fue lo que esperaba. Me dolió mucho que me pasen esas cosas. La verdad, no lo disfruté. Por más que haya salido campeón, no lo disfruté. Por eso este año me tracé la meta de jugar, tener minutos, tener partidos. Al principio tuve lesión, surgieron problemas, pero ahora estoy tranquilo. El grupo es bueno y me hace sentir bien, entonces todo ello lo vuelco en el campo. Lo estoy disfrutando. No sé si Pablo (Lavandeira) lo dijo como lo diré ahora, pero, estoy disfrutando de un plantel bueno. El año pasado también estuve en un plantel bueno porque mis compañeros se portaron muy bien conmigo, sin embargo, te hablo desde el protagonismo que ahora tengo y eso me hace sentir mejor que el año pasado.

¿Hoy tienes la ayuda de un psicólogo?

En Portugal y Turquía, la tuve. Cuando falleció mi madre, lo dejé. Tras ello, lo volví a retomar. Cada vez que me pasa un problema, trato de buscar ayuda porque es importante para estar bien. Claro que sí la tengo en este momento, me suma mucho para poder estar fuerte de la mente y para poder revertir los problemas que pasé. Eso es importante para mí.

Eres un futbolista con historia valiosa en la selección, pero no estás en ella desde el 2019. ¿Otra de tus metas es poder regresar?

Nunca voy a perder la ilusión de poder estar en la selección. Siempre la tengo presente. Pero, para estar en ella, primero tengo que estar bien en mi club, después, que sea lo que Dios quiera.

Por último ¿Qué le deparas a la Liga 1 Betsson 2023?

Los equipos grandes tienen buen plantel y jugaron bien durante el Apertura, nosotros nos preparamos para poder competir contra ellos, para poder estar a la par, vinieron nuevos refuerzos y eso ayuda mucho porque el plantel es más amplio y la competencia es mejor y sana, para que el equipo siga mejorando. El entrenador le ha dado una inyección importante al grupo y se mira reflejado en nuestros partidos. En el último partido nos empataron al final, sino estaríamos entre los cinco primeros del Clausura, pero, estamos bien y nos preparamos para lograr los objetivos que el club se propuso a comienzo de la temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR