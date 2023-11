¿Cuál es el mensaje de Alianza Lima al fútbol peruano en la previa a la final de la Liga 1 Betsson contra Universitario?

Primero que nada, deseo transmitirle tranquilidad y positivismo a los hinchas. Porque desde el club estamos trabajando mucho, estamos realizando todo lo que nos compete, e inclusive dando ese esfuerzo adicional que se necesita en estos momentos para que todo salgan bien desde lo logístico y, sobre todo, desde lo deportivo, que es lo que más nos interesa a los hinchas de Alianza Lima.

El objetivo de la temporada es uno solo: lograr el tricampeonato. ¿Cómo se encuentra el equipo?

El equipo está muy bien, está comprometido... Si bien el día sábado el partido no fue el mejor (el choque de ida con Universitario en el estadio Monumental terminó empatado 1-1), no perdimos y eso nos abre una gran posibilidad de lograr el tricampeonato, que es lo que todos esperamos.

La idea es que en Matute, en el partido de vuelta, se viva una fiesta deportiva como la mirada el sábado en el estadio Monumental

No será similar a lo acontecido en el estadio Monumental, porque Alianza Lima tiene la hinchada más grande del Perú. De hecho, acá la fiesta será mejor. Punto a parte, tengo que decir de que en el partido de ida hubo algunos temas de seguridad que no se respetaron, aunque nada grave en realidad, y acá no somos de quejarnos, aquí vamos para adelante y queremos ganar en lo deportivo. La fiesta está asegurada. Los hinchas a lo largo del año llenaron el estadio en todos los partidos, así que esperamos lo mejor, que no se desvirtúen las cosas y que tampoco se trate de ensuciar o empañar este contexto, como se está queriendo lograr con las cosas que sucedieron ayer (lunes) y que como club repudiamos.

Universitario solicitó sanción para el arquero Ángelo Campos acusándolo de incitar a la violencia en el partido de ida jugado en el Monumental y la Comisión Disciplinaria de la FPF resolvió admitir la denuncia. ¿Qué opinan desde Alianza Lima al respecto y qué acciones tomarán?

Sabemos que ingresaron un reclamo, en caso proceda, cosa que creemos que no ocurrirá, porque la Comisión Disciplinaria actuará de manera objetiva y justa. Acá estamos tranquilos de que vamos a ganar y que vamos a obtener el tricampeonato. Eso sí, lamentamos la manera en que se está tratando de desvirtuar un poco todo esto, porque es sabido de que Ángelo Campos sale a la cancha rezando en todos los partidos. Dicho esto, lo correcto es que no lo sancionen. Ahora, la bandera fue un extra que le dio, pero es un símbolo del club y no es que esté agrediendo o tratando de incentivar a la violencia como se dice, en todo caso, se tendría que dejar de besar los escudos o dejar de agitar una camiseta cuando termina un partido o anota un gol. Claro, en este caso el jugador es amonestado, pero no por un tema de incitar a la violencia. Creo que todo se está desvirtuando y que se están llevando las cosas a un extremo que no corresponde. Pero nuestra línea es otra: que esto sea una fiesta, queremos ganar en la cancha y, por supuesto, ser los tricampeones.

Tras la designación del juez Edwin Ordóñez para que dirija la final de la Liga 1, desde la ‘U’ se le cuestionó porque es hincha de Alianza ¿Qué opinas?

Hay viejos zorros que tratan de condicionar un poco al árbitro, lo cual para nuestra forma de ver las cosas está muy mal. Yo no sé de qué favoritismos hablan, porque cuando un jugador de Universitario (Alex Valera) insultó a la madre del árbitro Edwin Ordoñez (el árbitro de la final), este puso en su reporte de que él había incitado al jugador para que lo insulte, lo cual es algo muy extraño. ¿Tuvo sus argumentos? ¿Tuvo sus motivos? Seguramente, pero desde ya te queda claro de que él no beneficia a Alianza; entonces, yo creo que se está tratando nuevamente de desvirtuar, de ensuciar, y de condicionar al árbitro de la final , pero nosotros no vamos a sumarnos a eso. Por el contrario, le deseamos lo mejor a Edwin Ordoñez.

¿Cómo están los preparativos en Alianza Lima para esta gran final de la Liga 1 del fútbol peruano?

Nosotros estamos trabajando desde hace diez días para esta final, tuvimos reuniones con altas autoridades del país, precisamente para evitar lo que se está queriendo ahora.

¿Qué se está queriendo evitar?

Porque al ensuciar el partido, creemos que quieren suspender la final del miércoles, lo cual no queremos que suceda con todo lo que hemos avanzado.

Esto al hincha lo pone intranquilo, le genera duda, ansiedad. ¿Cuál es el mensaje de la institución para todos ellos?

Al hincha le digo que esté tranquilo, porque tenemos un equipo con mucha jerarquía, con mucho potencial, y que está listo para entrar al campo y darlo todo. El hincha tiene que estar tranquilo. No pueden caer en provocaciones que puedan ocasionar la suspensión del partido, que es lo que los otros están buscando . Hay que estar tranquilos, pero alentando de pie, con todo el alma y con el corazón, como todo buen aliancista, y seguramente todos vamos a sacar adelante este tricampeonato.

Dejaron arreglos florales para difuntos en el domicilio de algunos jugadores de Alianza Lima antes de la final. Esto los desconcentra, seguramente.

Nosotros repudiamos totalmente ese tipo de acciones, no entendemos cómo esto puede suceder. A propósito de ello, escuchamos unas declaraciones, estas decían que la salida de Ángelo Campos a calentar con la bandera no era un hecho fortuito, sino que fue armado por nosotros. Eso es totalmente falso. Lo niego. Aunque ya cuando empiezan ese tipo de sospechas te hacen sentir que tal vez hay otros temas que vienen dirigidos, porque si tienen ese tipo de sospechas, del otro lado no sabemos qué tipo de pensamientos tendrán o si están buscando ensuciar el partido de esta manera, lo cual rechazamos totalmente.

¿Las garantías para la final ya fueron concedidas por las autoridades correspondientes?

Todas las garantías están dadas. Preliminarmente, sabemos de que vamos a tener más de mil policías y que todas las condiciones estarán dadas para que el hincha venga al estadio a disfrutar el partido, lo cual verdaderamente como club, con los valores que tenemos y del espíritu deportivo que tratamos de profesar, es lo que buscamos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR