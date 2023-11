Por un tema de actualidad y su presencia en la última convocatoria de Juan Reynoso para disputar las Eliminatorias 2026 con la Selección Peruana, Piero Quispe, Franco Zanelatto y Bryan Reyna son los llamados a brillar en la definición del campeonato nacional. Juventud y proyección son dos cualidades que los hacen atractivos para ser considerados exportables, algo que beneficiaría, sin lugar a dudas, a cremas y blanquiazules; los tres todavía tienen contrato, hasta por lo menos, la siguiente temporada.

Actualmente, Quispe y Reyna están valorizados en 1 millón de euros, mientras que Zanelatto se encuentra en los 750 mil euros. El que más se valorizó en los últimos meses, considerando como lapso de junio a septiembre, ha sido el hombre merengue, quien creció en 200 mil euros, dejando atrás los 50 mil que aumentó su cotización entre noviembre del 2022 y junio de la presente temporada.

Nombre Club Valor de mercado Incremento Contrato Piero Quispe Universitario 1,00 mill. € +200 mil € 2025 Bryan Reyna Alianza Lima 1,00 mill. € +100 mil € 2025 Franco Zanelatto Alianza Lima 750 mil € +50 mil € 2024

Ganar el campeonato supondría un hito significativo en sus trayectorias. En este contexto, Depor Data ha llevado a cabo simulaciones con el fin de estimar una cotización aproximada para estos tres futbolistas en caso de lograr la gloria en el fútbol peruano. Para realizar estos cálculos, se tuvo en cuenta la evolución de su valor de mercado, sus estadísticas en la Liga 1 2023 y su participación en el equipo bajo la dirección de Juan Reynoso .

Piero Quispe

La temporada de Piero Quispe en la Liga 1 2023 ha sido sobresaliente en varios aspectos. Ha participado en 32 partidos, comenzando en 26 de ellos, lo que demuestra su importancia en el equipo. Con 4 goles y 2 asistencias, ha contribuido significativamente en el aspecto ofensivo, destacando su capacidad de conversión del 9%. Además, su precisión en el pase (83%), su contribución defensiva con intercepciones (0.6) y tackles (1.8) por juego, y su habilidad en duelos individuales (51% de victoria) hacen de Quispe un jugador versátil y hombre clave para el equipo de Fossati.

Dado que las estadísticas de Piero Quispe han sido destacadas y su valor de mercado ha aumentado rápidamente en poco tiempo, es razonable esperar que un título de campeón nacional podría aumentar aún más su cotización. En caso de que Quispe campeone con los cremas, podría llegar a incrementar su valor en un máximo de 30%. Con ello, su nueva cotización sería de 1.3 millones de euros y podría situarse entre los tres futbolistas más costosos del torneo. Si llega a debutar con la Selección Peruana en estas dos últimas fechas clasificatorias del año y tiene un buen desempeño, ese precio puede ser aún mayor.

Bryan Reyna

Los números de Bryan Reyna con Alianza Lima muestran su participación activa en el equipo, destacándose con 4 goles y 1 asistencia en 23 juegos. Presenta un registro alto en la precisión de los pases (76%), lo cual contribuye a la construcción de jugadas. En el aspecto defensivo, realiza 0.7 tackles por partido y recupera en promedio 2.6 balones por juego, lo que indica su participación en la recuperación de la posesión. Dato clave para una posible venta. Su destreza en el regate, con un índice de éxito del 66%, y su efectividad en los enfrentamientos directos, con un porcentaje de victoria del 54%, amplifican su influencia en el desarrollo del juego.

En cuanto a su valor de mercado, presenta una evolución similar a la de Piero Quispe. No obstante, existen algunas diferencias en cuanto a sus estadísticas en la Liga 1. Reyna ha disputado nueve encuentros menos que el jugador de Ate, lo que podría influir en una posible reducción de su cotización, ya que el número de partidos es un factor relevante. No obstante, Reyna cuenta con la ventaja de haber acumulado experiencia en las Eliminatorias, enfrentando a equipos como Chile y Argentina. Por lo tanto, en caso de ganar su primer título con los íntimos, que sería el primero de su carrera profesional, su valor podría incrementarse en un 40%, alcanzando los 1.4 millones de euros.

Franco Zanelatto

Franco Zanelatto, extremo de Alianza Lima, ha tenido una temporada con un perfil interesante. En 21 partidos jugados, de los cuales ha sido titular en 15, ha demostrado ser un jugador capaz de aportar al ataque, habiendo anotado 4 goles con una frecuencia de gol cada 343 minutos, lo que equivale a 0.2 goles por partido. Su tasa de conversión del 24% refleja su eficiencia en la finalización de oportunidades en el área, habiendo marcado los 4 goles desde esa zona. Además, ha ofrecido 1 asistencia a sus compañeros, lo que subraya su capacidad para crear ocasiones de gol.

Dado que no es titular indiscutible en el cuadro de Mauricio Larriera, el ex San Martín, y tomando en cuenta cómo ha ido evolucionando su valor de mercado en el tiempo, llegaría a valer 900 mil euros en caso de conseguir la vuelta olímpica con los de la Victoria. Aunque no se descarta que pueda rozar o alcanzar el millón de euros, considerando su destacado debut con la ‘Bicolor’ frente a Argentina en las Eliminatorias 2026.





