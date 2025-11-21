Néstor Gorosito alista su mejor alineación para enfrentar a UTC. (Foto: Getty Images)
Néstor Gorosito alista su mejor alineación para enfrentar a UTC. (Foto: Getty Images)
  • Néstor Gorosito alista su mejor alineación para enfrentar a UTC. (Foto: Getty Images)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: Getty Images)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
recibirá a este domingo 23 de noviembre, con el objetivo de sumar de a tres en el Estadio Alejandro Villanueva y esperar que eso le alcance para finalizar segundo en la tabla acumulada de la , pues dependen de lo que pueda hacer Cusco FC ante Sport Huancayo. Si eso sucede, los íntimos irán directo a la final de los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, donde esperarán al ganador de la llave entre los cusqueños y Sporting Cristal. Si no vencen al ‘Gavilán del Norte’ y los de Miguel Rondelli sí hacen su tarea frente al ‘Rojo Matador’, los dirigidos por Néstor Gorosito serán los rivales del conjunto rimense. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules para recibir al cuadro cajamarquino.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

