Néstor Gorosito no se guarda nada: la posible alineación de Alianza Lima vs. UTC
Repasa la posible alineación de Alianza Lima para recibir a UTC, donde están obligados a ganar para estar cada vez más cerca de ser Perú 2. ‘Pipo’ Gorosito saldrá con sus mejores armas ante el ‘Gavilán del Norte’.
Néstor Gorosito alista su mejor alineación para enfrentar a UTC. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima recibirá a UTC este domingo 23 de noviembre, con el objetivo de sumar de a tres en el Estadio Alejandro Villanueva y esperar que eso le alcance para finalizar segundo en la tabla acumulada de la Liga 1 2025, pues dependen de lo que pueda hacer Cusco FC ante Sport Huancayo. Si eso sucede, los íntimos irán directo a la final de los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, donde esperarán al ganador de la llave entre los cusqueños y Sporting Cristal. Si no vencen al ‘Gavilán del Norte’ y los de Miguel Rondelli sí hacen su tarea frente al ‘Rojo Matador’, los dirigidos por Néstor Gorosito serán los rivales del conjunto rimense. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules para recibir al cuadro cajamarquino.