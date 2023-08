Hernán Barcos es clave para Alianza Lima dentro y fuera del campo: sus 37 goles con la blanquiazul no son una casualidad y, cuando le toca aportar desde el banco, su liderazgo es clave. Hoy, los íntimos no tendrán al ‘Pirata’ en ninguna de sus dos versiones: sí, no participará en el enfrentamiento contra UTC, a desarrollarse en el Estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Sin duda, una ausencia clave para el cuadro de Nixon Perea, ya que los íntimos no consiguen triunfos desde hace cuatro jornadas.

Según la información difundida por Radio Ovación, el ‘Pirata’ se desplazó a su país de origen con un permiso especial de dos días, para atender un asunto familiar. Este viaje, que se coordinó con anterioridad, le inhabilitará para participar en la disputa contra el cuadro de Cajamarca.

El delantero de 39 años, que ha participado en 31 partidos en la temporada en curso, tiene programado su retorno a la capital de Perú el domingo, reincorporándose a las prácticas el lunes. Esta será la primera ocasión en la que el jugador no figurará en la lista de convocados de la escuadra blanquiazul.

Se anticipa que Pablo Sabbag, quien jugó 16 partidos y marcó nueve goles, reemplazará al delantero argentino. En tanto, el último gol del colombiano se registró en el empate contra la Universidad César Vallejo la semana pasada, en el estadio Mansiche de Trujillo.





¿Cómo llega Alianza Lima para su partido contra UTC?

Alianza Lima llega a este partido luego de empatar por 1-1 con la Universidad César Vallejo en Trujillo, en un partido válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023. Los locales consiguieron la ventaja parcial a través de un gol de penal de Jairo Vélez, mientras que Pablo Sabbag firmó el empate definitivo en los minutos finales de la etapa complementaria.

Con esta igualdad en el estadio Mansiche, los ‘blanquiazules’ encadenaron su cuarto partido sin ganar. Previamente también habían empatado con Universitario de Deportes (0-0) y Sporting Cristal (0-0), además de caer ante Sport Boys (1-0). Así pues, con Nixon Perea en el banquillo de manera interina, buscarán revertir esta situación ante su gente.

Hay que tomar en cuenta que Alianza Lima ya tiene nuevo entrenador tras la designación de Mauricio Larriera, quien tomará el mando del equipo la próxima semana y debutará frente a Cusco FC en la octava fecha de la Liga 1 Betsson. El entrenador uruguayo ya está desde este sábado en nuestro país y hoy asistirá al compromiso ante UTC.





