Este sábado será un día decisivo en la Liga 1. Conoceremos al ganador del Torneo Apertura 2025, con Universitario de Deportes con la primera opción: le sirve ganar o empatar ante Los Chankas en casa para lograr el título. Alianza Lima, en cambio, necesita derrotar a UTC en Cajamarca y esperar una derrota de los cremas ante su gente. Poco probable, pero todo puede pasar. De todos modos, los íntimos tendrán que hacer su trabajo ante un rival que viene necesitado por los puntos.

Pablo Bossi, entrenador de UTC, habló en la previa de recibir al equipo de Néstor Gorosito. El ‘Gavilán’, con 18 puntos, apenas ganó uno de sus últimos cinco partidos. Además, su goleador Jarlín Quintero, autor de seis goles en el torneo, está suspendido por acumulación de amarillas y no jugará ante Alianza Lima.

“Es muy difícil reemplazar a Jarlín (Quintero) porque te da muchísimas cosas, pero con las herramientas que nosotros tenemos vamos a tratar de equiparar las cosas y hacer un buen partido”, declaró el DT en L1 Radio.

Jarlín Quintero cumple su segunda temporada en UTC. No jugará ante Alianza Lima por suspensión. (Foto: Liga 1)

Eso sí, consciente de que a Alianza Lima solo le sirve la victoria, salió al frente para hablar de su objetivo. “La verdad que no he visto noticias ni redes porque te contaminan, me imagino que Alianza tiene la obligación de venir a ganarnos y nosotros jugamos otro campeonato que es de sumar puntos y afianzarnos a mitad de tabla. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, tratando de ver nuestros intereses”, agregó.

Además, para Bossi se habló mucho del nivel del arbitraje en las últimas fechas y siente que equipos como UTC son los más perjudicados. “Siento que se quejan un poquito demasiado y los más perjudicados somos los equipos chicos de provincia. No quiero pensar en el árbitro, ni me preocupo por el árbitro, estoy seguro que Kevin Ortega va a hacer lo mejor, y nosotros también”, agregó.

Según palabras de su entrenador, quien también anunció que pidió cuatro refuerzos a la directiva para el Torneo Clausura, UTC saldrá a hacer su mejor partido en el Héroes de San Ramón ante Alianza Lima, que está obligado a ganar y esperar. Veremos.

Pablo Bossi fue entrenador de Los Chankas el día que Universitario de Deportes ganó el Torneo Apertura 2024. (Foto: Jesús Saucedo /GEC).

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. UTC?

Luego de vencer por 5-1 a Binacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, por la jornada 19 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 12 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR