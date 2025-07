Kevin Serna fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada con Alianza Lima. Su velocidad, desequilibrio y regularidad lo llevaron a ser fichado por Fluminense de Brasil, club en el que comenzó con buenas sensaciones, pero donde últimamente ha perdido protagonismo. Este cambio de panorama ha provocado que su nombre vuelva a sonar con fuerza en La Victoria. Ante los crecientes rumores sobre una posible vuelta al equipo íntimo, fue su propio representante, Narciso Algamis, quien decidió hablar y aclarar la situación. Si bien admitió que existe interés por parte del club peruano, también dejó claro que el retorno del atacante colombo-peruano no depende únicamente de una intención, sino de varios factores externos.

“El vínculo con Alianza no es un invento ni una suposición. Alianza habló y hay una propuesta concreta, pero todavía no hay nada firme”, aseguró Algamis, quien además confirmó que se encuentra viajando a Lima para continuar con las gestiones correspondientes.

Uno de los principales obstáculos para el regreso de Serna sería el tema económico. Según explicó su agente, “habría que ver si existe una voluntad del jugador por percibir menos”, dejando entrever que actualmente el salario que percibe en Brasil es superior al que podría recibir en la Liga 1.

Sin embargo, el deseo del jugador también tiene peso. Según su entorno, Serna estaría priorizando volver a tener minutos en cancha, ya que actualmente no cuenta con regularidad en Fluminense, algo que ha impactado en su rendimiento y confianza.

“Esto va más allá de lo económico. Lo importante es que Kevin esté contento y que tenga minutos, porque actualmente no los está teniendo”, enfatizó su representante, quien insistió en que lo deportivo será clave en la decisión final.

Además del interés de Alianza Lima, el agente reconoció que existen otras propuestas. “En Colombia hay cosas firmes. Eso no quiere decir que en Perú no las haya; también hay una propuesta concreta, pero hay que ver cómo se desencadenan las cosas en los próximos días”, explicó.

Kevin Serna celebrando gol con Fluminense. (Foto: Agencias).

México y Turquía también figuran como posibles destinos en el radar del jugador, aunque la opción de regresar a Alianza Lima mantiene abierta la posibilidad de reencontrarse con una hinchada que lo acogió con entusiasmo durante su paso por Matute.

Algamis no ocultó que la ingeniería del pase será compleja. “No es un tema fácil y la ingeniería tampoco lo es. No depende solo de Alianza ni de Kevin, sino también de Fluminense, que tiene contrato vigente con él”, indicó.

Por ahora, el futuro de Serna sigue siendo incierto. Lo que está claro es que el jugador no ve con malos ojos la opción de volver a Lima, aunque su retorno dependerá de muchos factores en los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR