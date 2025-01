Mientras el área deportiva continúa ultimando detalles para cerrar el plantel de manera definitiva, los jugadores de Alianza Lima siguen poniéndose a punto en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín. En medio de dichos trabajos, este martes se confirmó el primer rival de peso que tendrá que afrontar el conjunto de Néstor Gorosito: se trata de Vélez Sarsfield, vigente campeón del fútbol argentino.

El último lunes, durante la conferencia de prensa para la presentación oficial de Sebastián Domínguez como nuevo entrenador del ‘Fortín’, este dio detalles de los primeros rivales que tendrá que enfrentar. Precisamente aquí surgió una confusión, pues el entrenador mencionó a Sporting Cristal en lugar de Alianza Lima, algo que fue aclarado posteriormente.

Así pues, Vélez enfrentará al cuadro victoriano el próximo miércoles 15 de enero y a Lanús el 18. Todavía no hay una pactada para el cruce con los blanquiazules, pero se espera que las próximas horas se confirme toda la información. Asimismo, queda pendiente que ambos equipos se pongan de acuerdo si el duelo se llevará a cabo a puertas cerradas o con público. Ojo, se espera que el plantel ‘íntimo’ viaje a Argentina el lunes 13, un día después de que enfrente a Emelec en la ‘Tarde Blanquiazul’.

Recordemos que Vélez está estrenando un nuevo proyecto deportivo tras campeonar en la Liga Profesional Argentina 2024, pues Gustavo Quinteros no continuó al mando del equipo y aceptó la propuesta de dirigir a Gremio de Brasil. En su lugar llegó Sebastián Domínguez, quien durante la temporada pasada trabajó en Tigre, donde dirigió 27 partidos y obtuvo los siguientes registros: ocho triunfos, diez empates y nueve derrotas.

Alianza Lima lleva un amistoso de pretemporada: fue frente a la Selección Peruana Sub-20. (Foto: Alianza Lima)

“Es un orgullo y un privilegio que conlleva mucha responsabilidad, porque además hay un porcentaje emocional que no puedo quitar del momento que estoy viviendo. Estoy muy feliz y contento porque ya como jugador mi objetivo era en algún momento ser entrenador de este club, y se dio muy rápido para lo que había pensado o soñado”, dijo Domínguez durante su presentación.

Domínguez tuvo un importante paso por Vélez, por lo que esta llegada supone un reto muy emocional para su carrera. “Como lo hice como jugador, espero poder hacerlo de la misma manera como entrenador en cuanto al compromiso. Desde el 2009, cuando me tocó jugar, mi compromiso ha sido absoluto, no solamente en el fútbol, sino en todo lo que pueda intervenir para que el club esté mejor. Eso no ha cambiado, tampoco afuera del club”, sentenció.

Sebastián Domínguez llegó a Vélez tras dirigir a Tigre. (Foto: Vélez)

El historial entre Alianza Lima y Vélez

Alianza Lima y Vélez se han enfrentado en al menos dos ocasiones en partidos amistosos, sin registro alguno de compromisos oficiales por torneos Conmebol. El primero de ellos fue el 5 de abril de 1931, con un empate por 3-3 en el Estadio Nacional. El ‘Fortín’ se adelantó con goles de Bernabé Ferreyra (6′ y 28′) y Quiroga (25′), mientras que los blanquiazules igualaron la cuenta con tantos de Julio Quintana (53′, de penal), Demetrio Neyra (75′) y Alberto Montellanos (85′).

El otro cruce de exhibición se llevó a cabo el 14 de marzo de 1990. Aquella vez Alianza Lima se impuso por 3-1 en el Estadio Alejandro Villanueva. Las anotaciones del cuadro victoriano fueron marcadas por Rosinaldo Lopes (28′), César Cueto (68′) y Carlos Gonzales (84′); a su vez, el cuadro argentino descontó a través Miguel Hernández (75′).

Ricardo Gareca y César Cueto durante el 3-1 de Alianza Lima sobre Vélez. (Foto: Alianza Lima)





TE PUEDE INTERESAR