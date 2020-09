Los hinchas de Alianza Lima ya celebraban el triunfo íntimo ante Estudiantes de Mérida el miércoles pasado, cuando Joazinho Arroé marco el 2-0 con un golazo que hizo soñar a todos los blanquiazules, sin embargo, el partido no terminó como hubieran deseado.

En una entrevista con Radio Ovación el ídolo del cuadro de La Victoria, Waldir Sáenz, habló sobre la remontada de Estudiantes de Mérida aseguró que ese era un partido perfecto para romper con la mala suerte que acompaña a los íntimos en la Copa Libertadores.

“A veces la hinchada no tiene paciencia. Alianza es un equipo donde día a día la hinchada te va a exigir. El futbolista tiene que acatarlo. Ante Estudiantes de Mérida era el día ideal para que Alianza acabe con la mala racha. Pero los cambios no resultaron y Alianza dio una ventaja que le costó la derrota”, sostuvo Waldir Sáenz.

En la misma entrevista, el ídolo íntimo también criticó el cambio que decidió hacer Mario Salas a los 68 minutos del duelo, en el que salió Rinaldo Cruzado, que fue reemplazado por Miguel Cornejo.

“Como hincha, el partido de ayer me deja una sensación amarga. No soy el técnico pero para mí no resultaron los cambios. Veo un equipo que no está bien físicamente. No puedes sacar a un jugador como Cruzado cuando vas ganando 2-0 porque es un jugador que te mantiene el juego pausado”, señaló.

“Creo que la relación entre los jugadores y el técnico no es el tema. El tema es que el técnico tiene que convencer a sus jugadores con su estilo de jugar. Si no llega ese convencimiento, es difícil que se plasme lo que quiere”, agregó.

