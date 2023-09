¿Cómo se dio la posibilidad de llegar a Deportivo Garcilaso tras tu salida de Alianza Lima?

Estuve esperando algunas ofertas de equipos, pero casi terminando el libro de pases, pude llegar a Deportivo Garcilaso. Me llamaron, coordinamos, acordamos buenas condiciones y firmé. La experiencia no fue tan buena.

¿Por qué no te fue bien en el equipo cusqueño?

Porque llegué sin pretemporada y en el transcurso cambió de técnico (Jorge Célico) y él no quiso contar conmigo, fue así que salí a buscar nuevas opciones hasta que salió la chance de ir a Mannucci.

¿Cómo te va en Carlos Mannucci?

Mejor. Estoy cómodo, tengo más minutos de juego, y busco jugar de titular y acabar el año jugando el máximo de minutos que se pueda.

El entrenador te conoce y ello ayuda mucho...

A Mario Viera lo tuve en Ayacucho, en Alianza... Él me conoce y por ello mi adaptación a su juego fue rápida. Suele utilizarme de punta o por fuera en ambos perfiles.

Wilmer Aguirre volvió y fue campeón con Alianza Lima.

Con 40 años de edad te mantienes vigente. ¿Cuál es tu secreto?

Me cuido y en cada entrenamiento doy el cien por ciento.

No haces gol desde el año pasado pero estás en esa búsqueda constante fecha tras fecha...

Mis fortalezas como futbolista son la velocidad y la potencia. El día que las pierda, seguramente comenzaría a pensar en retirarme... (ríe).

¿Cuál es el objetivo de Mannucci este año?

Ir a un torneo internacional. El grupo está comprometido. No es un objetivo fácil, sin embargo, estamos ahí, en un lugar de la tabla donde está todo apretado, donde el que pestañee se quedará en el camino y el que la lucha llegará a su destino. Esperamos ser nosotros. Quiero dejar esa huella en esta gran institución.

Un grupo unido y comprometido, generalmente logra cosas importantes. ¿Cómo está en ese aspecto Mannucci?

La interna acá es buena. El grupo es sano. Por ejemplo, acá hay jugadores jóvenes con experiencia en la Primera División, chicos que ascendieron con otros equipos, y en general, el respeto hacia mí es bueno, buscan que uno les de consejos, quieren conocer mi historia, saber lo que significa estar en un club grande, porque ellos anhelan llegar a un club grande y de repente portarse de la mejor manera. Noté que los chicos desean crecer y tener la dicha de jugar un torneo internacional. Son sueños que esperan concretar acá o en otros equipos.

Este Clausura está muy disputado ¿no?

Está muy apretado. A veces subes y luego bajas, es todo un vaivén. El Torneo Apertura fue muy claro para Alianza Lima, ganó todos sus partidos y estuvo merecido, pero ahora está apretado. Alianza perdió puntos y complicó su chance de ser campeón directo .

¿Alianza puede ganar el Torneo Clausura?

El Torneo Clausura está para cualquiera de los cuatro que están arriba (Cristal, U, Melgar y Alianza). Están ganando todos sus partidos. El que pestañee se quedará. Ahora, los equipos siempre le van a querer ganar al grande, porque se preparan para competir y no solamente para poder participar.

Mannucci, por ejemplo, se jugará una final contra Alianza este fin de semana...

Sí, obviamente. Porque nosotros queremos meternos arriba para intentar clasificar a una Copa Sudamericana. Va a estar muy duro. Será un partido bonito. El marco espectacular. Todas las entradas se vendieron. Y es así cuando un equipo grande llega a la ciudad de Trujillo.

Para ti será un partido especial

Sí, porque soy hincha de Alianza. Son sentimientos encontrados. Aunque, soy un profesional y hoy me debo a Mannucci, es más, cuando vestí la camiseta de otro club y jugué contra Alianza, lo hice de la mejor manera, inclusive, hasta le hice gol y normal, con todo el respeto que se merece el club, no celebré.

Zambrano y Vílchez, los centrales de Alianza, van a estar esperándote...

(Ríe). Yo haré mi juego sabiendo que me enfrentaré a defensores que van a la pelota muy fuerte, que no son fáciles de llevar, que tienen experiencia, como la tienen Zambrano, Vílchez y Míguez, aunque, también está la ventaja de que ya los conozco y sé cuál es la debilidad que tienen para poder sacarle provecho.

¿Tenías la ilusión de continuar en Alianza?

Sí, mi sueño era quedarme unas temporadas más y luego retirarme (del fútbol) en el club. A veces las cosas no suceden como uno las sueña.

¿Te dolió que el club decidiera que no sigas?

Yo entendí y respeté la decisión del club, lo que me molestó fue cómo se dio. Yo entiendo que no soy indispensable, y que jamás estaré por encima del club, porque por encima del club no está nadie; ni directivos ni nadie.

Entonces ¿Cuál era la manera correcta, Wilmer?

Tenían que avisarme. Era lo más lógico. Mejor no entraré en detalle porque la otra vez dije algo y me hicieron un cargamontón. Ya está.

Wilmer Aguirre jugará en Alianza Lima durante todo el 2022.

¿El cargamontón fue por la publicación que hiciste luego de que el club decidiera no contar más con Guillermo Salas?

No. Esa publicación la hice (sobre el karma) como cualquier persona lo puede poner, yo qué iba a saber que iban a sacar a ‘Chicho’ (Salas).

Entonces...

Cuando llegué a Cusco para jugar por Deportivo Garcilaso me preguntaron sobre mi salida de Alianza y señalé que me fui un poco molesto por la forma en que se dio y por decir eso me hicieron un cargamontón, que no tuve que decirlo, etcétera. Simplemente dije eso. El tema pasa más por el respeto, pero la vida continúa, el fútbol sigue, no me quedé y miré nuevos horizontes.

¿Por qué sientes que te faltaron el respeto?

Porque yo tuve que llamar al club para poder enterarme de que ya no contarían conmigo, cuando tranquilamente pudieron hacerlo en el momento que terminó el torneo . Y hubieron otras cosas más que prefiero no decirlas. Lo resumo como que no era la forma y que pudo ser tratado de manera distinta, pero, ya está.

¿Guillermo Salas te prometió seguir?

Tras la obtención del título no hablé con ‘Chicho’ (Salas), lo que hablé con él antes, prefiero no decirlo.

¿El club se comunicó contigo para planificar la que sería tu futura despedida?

No. No he tenido comunicación con nadie de Alianza después de que salí. La última persona con la que hablé fue con José Bellina (gerente deportivo).

¿Te gustaría que se diera esa llamada?

No lo hicieron antes, menos será ahora.

¿Estás pensando en el retiro?

No. Amo el fútbol. No tengo una fecha límite para dejarlo. Mientras me mantenga físicamente pleno, creo que puedo seguir compitiendo.

¿Te gustaría regresar a Alianza?

Con 40 años, es difícil. Yo creo que lo que Alianza busca es una nueva generación de jugadores, gente joven, no lo sé, es mi idea.

De pronto hay un plan contigo de cara al futuro...

Me gustaría porque soy Alianza y siempre voy a querer estar en el club, pero no se qué puedan tener en mente los que manejan hoy en día a la institución. Yo quiero estar toda mi vida en el club, no sé qué pueda suceder.

¿Qué opinas del trabajo que está desarrollando Mauricio Larriera en Alianza Lima?

Se está sintiendo su mano y creo que se le tiene que dar más tiempo para ver qué más puede mejorar; el equipo con él gana y pelea el Clausura.

Hernán Barcos con 39 años sigue haciendo goles y extiende su hegemonía como goleador extranjero de Alianza ¿es admirable no?

Lo felicito por lo que está logrando. Queda claro que está entre los mejores extranjeros que llegaron al club. Sigue haciendo goles y para todo delantero ello es sinónimo de confianza.

Jefferson Farfán está preparando su despedida. ¿Te llamó?

No hablé con él sobre su despedida. Imagino que lo está organizando y que Alianza le habló para ese tema. Dejó un gran legado en el club.

