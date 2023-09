“Si bien es cierto Oliver Sonne es bueno y es un jugador importante, pues ahora con la tecnología y redes sociales se puede visualizar todo, no deja de sorprender que no se invierte en menores. Acá estamos más esperanzados en que haya un jugador extranjero con sangre peruana para nacionalizarlo y traerlo , lo están viendo por todo el mundo. Estamos en modo de buscar jugadores en el exterior, pero no de sangre peruana en provincia”, expresó ‘Jota Jota’ a Depor.

Para el descubridor de Reimond Manco en la Sub-17 que jugó la Copa del Mundo Corea del Sur 2007, los clubes no invierten y solo buscan la inmediatez. “Acá nos hacemos los locos. Esto viene de años. Antes viajábamos por todo el Perú para ver jugadores, se trajo a varios, algunos sobresalieron, pero otros no, hay muchas circunstancias. Lamentablemente, se invierte poco en provincia, lo mismo sucede en los clubes, no les interesa el trabajo de menores. No quieren gastar ni invertir. Ya no hay Bolsa de Minutos, pues era una mentira. Encima ahora traen jugadores veteranos que quitan oportunidades a los jóvenes”, señaló.

“Grimaldo juega como Manco”

En otro momento, Juan José Oré se refirió a la actualidad deportiva del jugador de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, quien tuvo un debut auspicioso con la selección peruana pese a que se perdió por la mínima diferencia ante Brasil de Neymar. “Su juego me hace recordar a Reimond Manco. Es un jugador rápido, atrevido, inventa y es conchudo . Es un jugador pícaro. Típico del fútbol peruano”, dijo.

Para el extécnico de Renato Tapia, Miguel Araujo, Andy Polo y ‘Orejas’ Flores en selecciones juveniles, el enganche crema Piero Quispe tiene la oportunidad de mostrar toda su potencial futbolístico para seguir en alza y ser parte del universo de jugadores del seleccionador Juan Reynoso.

“Acá ven a todos los chicos que bordean los 20 años, pero nosotros lo veíamos desde los 13 o 14 años . Así escogimos a los Gallese, Aquino, Tapia, Cartagena, Flores, el 70% de la selección mundialista. Piero Quispe tiene condiciones, debe seguir teniendo la oportunidad de jugar y demostrar su fútbol, la picardía, como lo hace Bryan Reyna”, concluyó Juan José Oré, quien se recupera satisfactoriamente de una operación a la cadera.

