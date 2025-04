Pese a que ha pasado unos días después de lo ocurrido en el Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso en el Cusco, por el Torneo Apertura, todavía se comentan las polémicas que dejó ese partido, como la que protagonizaron Adrián Ugarriza y Guillermo Enrique. Como se sabe, el jugador blanquiazul salió lesionado por una fuerte falta del delantero celeste que no fue sancionada por el árbitro Joel Alarcón.

A propósito de eso, Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), se refirió a dicha jugada y reconoció que hubo falta de Ugarriza contra Enrique. “Para mí sí es falta, hay una barrida, juega a riesgo Ugarriza”, sostuvo en entrevista con Ovación.

Sin embargo, aseguró que esa jugada no ameritaba la expulsión del futbolista de Garcilaso. “No es para tarjeta roja. Es una jugada lamentable, el jugador de Alianza tiene una lesión aparentemente para un mes, pero las faltas no se miden en mérito a resultados, sino a lo que sucede en el campo”, continuó.

Asimismo, explicó que hay jugadas friccionadas en las que “el jugador sale gravemente lesionado, pero no por eso amerita una tarjeta roja como en este caso”. Para Reátegui, lo ocurrido entre Ugarriza y Enrique pudo resolverse mejor, dado que estaba en la potestad del árbitro Alarcón amonestar al delantero.

¿Fue roja para Paolo Guerrero?

En otro momento, Reátegui también fue consultado por la polémica jugada de Paolo Guerrero en el clásico, cuando le dio un codazo a Williams Riveros en una disputa de balón dividido. Para él, la jugada no mereció expulsión para el ‘Depredador’, quien al final solo fue amonestado.

“Para mí no es tarjeta roja, no hay una intensidad en el salto, hay un contacto sí. Es por eso que el árbitro consideró amarilla, el VAR también y por eso no fue llamado el árbitro Ureta a ver el VAR. El árbitro es invitado a ver el VAR cuando no hay coincidencia de decisión entre lo que el árbitro observa y lo que ven los que están en el VAR”, explicó.

Asimismo, reconoció que es necesario la implementación de más cámaras en los partidos a fin de esclarecer jugadas polémicas como las anteriores. “Creo que faltarían las cámaras en la línea de gol, que no existen, y cámaras en el otro lado del campo. Hay en occidente, también tendría que ser necesario en oriente, porque hay circunstancias en las cuales las cámaras no ayudan a decidir”, comentó.

Finalmente, agregó: “Puede parecer injusto, pero es lo que tenemos, los árbitros no son los que deciden cuántas cámaras tienen que haber. Lo que se establece es que mínimo tienen que haber cuatro cámaras en un partido. En Copa Libertadores, en primera fase, normalmente son 12 cámaras y de octavos de final en adelante son hasta 16”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Los Chankas por la fecha 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este viernes 18 de abril, desde las 8:00 p.m. (hora peruana), y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DirecTV, Best Cable y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

