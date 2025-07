En medio de la polémica generada tras el empate entre Alianza Lima y Alianza Atlético, las críticas al arbitraje de Joel Alarcón no han cesado. La actuación del juez principal volvió a estar en el centro del debate por algunas decisiones cuestionadas, especialmente por la pasividad ante acciones que comprometieron la integridad de los jugadores del equipo ‘íntimo’. Esta vez, fue Winston Reátegui, ex presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), quien se pronunció de forma categórica, señalando errores puntuales en el desempeño arbitral y cuestionando el mensaje que se transmite desde el arbitraje a los futbolistas dentro del campo.

Como cada fin de semana, los cuestionamientos al arbitraje peruano son el pan de cada día y, ante los reclamos de muchos hinchas de Alianza Lima, Reátegui salió a aclarar las polémicas que se generaron en el último duelo en Matute donde los de Sullana rescataron un empate que no dejó conformes a los locales.

Esto sobretodo, porque de haberse cumplido las normas de parte del árbitro principal Joel Alarcón, quizá el rumbo del partido habría sido distinto. Pero más que caer en supuesto, hoy vale aclarar los errores cometidos para que no sean repetidos en otras ocasiones, pues no solo fue uno si no hasta tres, que se vieron en cancha.

Comenzando con una “acción temeraria”, así fue como lo catalogó Reátegui, la infracción de Illanes en contra de Burlamaqui no fue notada por el juez principal del partido, pero a ojos del ex-árbitro debió ser amonestada con una tarjeta. “Esta es tarjeta amarilla, una cosa es dejar jugar otra dejar patear”, indicó criticando el accionar de Alarcón.

Por otro lado, también mostró preocupación por lo que podrían pensar los propios futbolistas ante las decisiones tomadas por los árbitros. En una dura falta contra Kevin Quevedo, si bien fue sancionada pero no de manera adecuada, Reátegui cuestionó también la poca sensibilidad que tuvo el juez de campo para fijarse en el bienestar del jugador.

“Miren a Joel, viene caminando. Eso a los jugadores los enerva, que el árbitro no tome una decisión firme en estas situaciones. Qué puede hacer el jugador de Alianza, si siente que no hay interés en su integridad. Es una falta normal, pero es tarjeta amarilla. Ya van dos jugadas en donde no se sancionó debidamente”, indicó.

Finalmente, la jugada que más polémica causó fue el codazo de Guillermo Larios en contra de Alessandro Burlamaqui. Winston fue tajante mencionando “tarjeta roja”, sin una pizca de duda. “Acá hay un factor importante, primero que lo mide, levanta el codo. Esto es tarjeta roja”, concluyó arremetiendo también en contra de los encargados del VAR que no lo llamaron para una revisión.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 31 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

