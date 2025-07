El inicio del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1 se mostró algo accidentado para Alianza Lima. En dos jornadas, los blanquiazules no conocen la victoria y solo suman un punto. Si bien clasificaron a octavos de final de Copa Sudamericana, no pudieron trasladar este rendimiento hacia el plano local. Sumado a ello, una ola de lesiones parece rondar al equipo. Este lunes, se pudo conocer que Piero Cari no estará presente en el próximo partido ante Juan Pablo II por la tercera jornada.

