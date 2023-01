El último fin de semana, Alianza Lima jugó su último partido de práctica programado de la pretemporada y fue ante Atlético Nacional en la Noche Verdolaga. ‘Chicho’ Salas sorprendió con un equipo titular en el que Hernán Barcos fue a la banca de suplentes y en su reemplazo estuvo Aldair Rodríguez. Luego, el equipo fue el mismo que presentó en la Tarde Blanquiazul: Angelo Campos; Gino Peruzzi, Yordi Vílchez, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Bryan Reyna, Gabriel Costa; y Aldair.

La intención de Salas con este plantel era presionar, pero los planes no salieron como se esperaba. Josepmir Ballón quedó solo en el mediocampo y Vílchez cometió un error que le costó caro al plantel. El marcador terminó 3-0 en contra para los blanquiazules, evidenciando que aún tienen cosas por mejorar de cara, sobre todo, a lo que será la Copa Libertadores, que para ellos iniciará el 5 de abril.

Eso sí, la no continuidad del equipo, por la postura del club de no presentarse en la Liga 1 hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar en torno a los derechos de transmisión, podría jugarles en contra.

¿Y los lesionados?

Guillermo Salas contaba con tres futbolistas lesionados: Pablo Sabbag, Pablo Míguez y Cristian Benavente. En cuanto al primero, sufrió un desgarro en el tendón del codo al inicio de la pretemporada, por lo que no pudo estar disponible para la presentación del plantel ni para enfrentar a Nacional. No obstante, este martes retornó a los entrenamientos con normalidad: ya está recuperado.

Sobre el defensor, sufrió un golpe en el tobillo durante los entrenamientos, razón por la que no pudo ingresar al campo ante Junior de Barranquilla y no viajó a Medellín.

Por su parte, el ‘Chaval’, se encuentra en España para someterse a una operación de la rodilla y tras ello tendrá una rehabilitación de entre seis a siete semanas. Esta lesión la sufrió previo a las finales de la Liga 2022, razón por la que acudió a dichos partidos en muletas. La dificultad en el tendón de Aquiles, con la que llegó, fue superada a mediados del Torneo Clausura.

Alianza Lima no jugará la Liga 1

Alianza Lima es uno de los ocho clubes que anunció que no participará del torneo local. Su primer partido estaba programado para este domingo 22 de enero ante Atlético Grau en el estadio Miguel Grau de Piura. De no presentarse, perdería por Walk Over. ¿Qué consecuencias podrían haber?

Según las bases de la Liga 1, si un equipo no se presenta a una fecha “será declarado perdedor por walkover (W.O.) y será sancionado de acuerdo con el Artículo 171° - “MULTAS”. El equipo contendor gana el partido por tres (3) a cero (0), salvo que al momento de la suspensión tuviese un marcador más favorable, y se le adjudicarán los tres (3) puntos en disputa. La Comisión Disciplinaria podrá imponer como sanción al club infractor un resarcimiento económico al club rival por los gastos ocasionados por efecto de su no presentación o abandono del partido”, se lee en el artículo 105 de las bases de la Liga 1 2023.

No obstante, si no se presenta a dos partidos correrá el riesgo del descenso a la segunda categoría. Eso sí, finalmente la primera fecha del Apertura se suspendió debido a una decisión del Estado, que canceló todos los eventos deportivos de este fin de semana por falta de garantías, esto debido a la crisis social que se vive en el Perú.

Bases Liga 1 2023 sobre derrota por walkover en dos partidos.

En cuanto a la Copa Libertadores, los requisitos para la participación son pertenecer a la Primera División del torneo local al que pertenecen, a excepción de los clubes que quedaron primeros en su competencia, caso de Alianza Lima. Aunque, según el abogado argentino Marcelo Bee Sellares en las mismas bases hay ciertos requisitos a tomar en cuenta, entorno a la licencia, pues esta podría ser suspendida o revocada únicamente bajo las causales del art. 15.

Bases Copa Libertadores 2023.

@ClubALoficial tiene otorgada la licencia "A" por la Comisión de la @TuFPF, para su participación en la @Libertadores 2023, requisito obligatorio para ser admitido.

Ahora, por reglamento, la licencia, podría ser suspendida o revocada unicamente bajo las causales del art. 15.⏬ pic.twitter.com/cQTLcjDcAC — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) January 17, 2023

