La incertidumbre en la Liga 1 continúa y ocho equipos se mantienen firmes en su postura, la cual consiste en no disputar el inicio de campeonato nacional 2023 hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar que suspende sus contratos por derechos de televisión con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). Pese a ello, Universitario de Deportes, uno de los clubes que comparte esta posición, no descuida el aspecto deportivo y anunció que están próximos a cerrar el fichaje de un nuevo futbolista para esta temporada.

“Nosotros nos estamos preparando para jugar. Ahora mismo afrontamos varios frentes y esa es la realidad del club”, fueron las primeras palabras del máximo representante del elenco merengue en una entrevista con RPP Deportes.

Del mismo modo, Ferrari también confirmó que la plantilla aún no está cerrada y están próximos a cerrar un nuevo refuerzo (Yuriel Celi). “Tenemos cerca la contratación de un futbolista y estamos ultimando detalles. Lo del cupo de extranjeros, la parte deportiva se tomará un tiempo para decidir”.

Cabe resaltar que el administrador señaló que la postura de la institución es poder disputar su compromiso pactado por la fecha 1 de la Liga 1 ante Cienciano. Sin embargo, aseguró que la medida cautelar, la cual fue impuesta por la FPF, se encuentra “en un fuero civil”.

“Esta cautelar no distingue, generaliza. Lo que la FPF tendría que hacer es puntualizar, para ello no pueden enviar un documento. Primero deben desistirse de la medida cautelar, luego que hagan una nueva o lo que deseen hacer. Si no lo quieren hacer, lleguen a un acuerdo extrajudicial con Consorcio para que a nosotros Consorcio no nos afecte el tema de transmitir los partidos”, indicó al respecto.

Ferrari confirma negociaciones para renovar con Consorcio Fútbol Perú

Como se recuerda, el Séptimo Juzgado Civil, con expediente No. 23494-2022-63, ordenó la suspensión de los contratos y/o cualquier acto jurídico relacionado a los derechos de transmisión audiovisual de la Liga 1; es decir, que todos estos actos se suspenden frente a la FPF.

Pese a ello, Ferrari confirmó que el conjunto de Ate se encuentra en negociaciones para extender su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). “Estamos en negociaciones para renovar con el Consorcio. El tema está ahí”, mencionó en una tema que continúa la polémica en el fútbol peruano.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR