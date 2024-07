La espera ha terminado. Luego de casi dos meses de receso por la participación de la Selección Peruana en la Copa América, este viernes 12 de julio, los hinchas del fútbol nacional verán el regreso de la Liga 1 con el Torneo Clausura. Unión Comercio vs. Chankas, ADT vs. Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso vs. UTC serán los partidos que abran la jornada del fin de semana. A propósito del arranque de la segunda parte del campeonato, un repaso al ranking de los clubes con mejor valor de mercado, según el reconocido portal alemán Tranfermarkt.

