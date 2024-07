Deportivo Garcilaso vs. UTC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el viernes 12 de julio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Luego de una primera parte del año llena de irregularidades en rendimiento, Deportivo Garcilaso buscará mejorar para lo que será el Torneo Clausura 2024. Bajo la dirección técnica de Guillermo Duró (llegó en reemplazo de Bernardo Rendín), quieren escalar posiciones. Actualmente se ubican en el puesto 15 con 14 puntos.

El cuadro del Cusco tuvo algunas movidas en el mercado fichajes, debido a que varios jugadores se fueron. Luis Urruti rescindió contrato para partir hacia Manucci; misma situación pasó con Christian Ramos, el central partió hacia Boys. José Cuero, Remy Sinisterra y Alexi Gómez, también dejaron la institución.

“Nos acoplamos rápido al trabajo que quería el profe, la intensidad. Vamos por buen camino y vamos a llegar bien al partido del día viernes. Pulimos lo que el profe quería y creo que se va a ver un buen equipo, un buen manejo del comando técnico para el día viernes”, comentó Anthony Gordillo.

Por el lado del equipo de UTC, el ‘Gavilán Norteño’ tiene la misión de alejarse de la zona de descenso. Respecto al Torneo Apertura 2024, terminaron en la posición 14 con un total de 16 puntos. Por esta razón, una victoria podría hacerlos empezar esta ruta con el pie derecho.

En lo que respecta a incorporaciones, se sumaron Jefferson Portales y Neil Marcos para darle un mayor peso en la defensa. La salida de Jimmy Valoyes motivó el arribo de estos dos elementos. Además, seguirán bajo la dirección técnica de Carlos Ramacciotti.

"Estoy emocionado, tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena para el equipo. No estamos en una posición fácil pero la idea es ganar dos partidos seguidos para poder trepar en la tabla y meternos en la pelea por un torneo internacional", señaló Portales





Deportivo Garcilaso: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA RESULTADO Copa Sudamericana 29/5/2024 Metropolitanos 1-1 Deportivo Garcilaso Torneo Apertura 25/5/2024 Deportivo Garcilaso 1-3 Melgar Torneo Apertura 19/5/2024 Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso Copa Sudamericana 15/5/2024 Cuiabá 1-1 Deportivo Garcilaso Torneo Apertura 12/5/2024 Deportivo Garcilaso 0-0 Atlético Grau

UTC: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA RESULTADO Apertura 2024 25/5/2024 Sport Huancayo 1-1 UTC Apertura 2024 20/5/2024 UTC 2-4 Sport Boys Apertura 2024 12/5/2024 UTC 2-6 Melgar Apertura 2024 3/5/2024 Alianza Lima 1-0 UTC Apertura 2024 27/4/2024 UTC 3-2 Atlético Grau

Deportivo Garcilaso vs. UTC: últimos partidos

TORNEO FECHA RESULTADO Apertura 2024 26/1/2024 UTC 1-0 Deportivo Garcilaso Clausura 2023 3/9/2023 UTC 0-0 Deportivo Garcilaso Apertura 2023 16/2023 Deportivo Garcilaso 2-2 UTC

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. UTC?

El encuentro entre Deportivo Garcilaso y UTC está programado para este viernes 12 de julio desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m.

¿En qué canal ver Deportivo Garcilaso vs. UTC?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs. UTC se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Deportivo Garcilaso vs. UTC?





