En la temporada 2023, el equipo de Sporting Cristal terminó en el tercer lugar de la Tabla Acumulada, lo que le aseguró una clasificación a la Copa Libertadores, pero a la fas previas. Esta posición también garantizó al menos 500 mil dólares en ingresos. Sin embargo, esto representa solo el 16.7% de lo que podrían haber ganado si hubieran clasificado directamente a la fase de grupos. Este dato es relevante porque este incentivo económico podría haber influido en la planificación del plantel para la presente temporada.

Tomando en cuenta ese escenario, el club celeste se encontró con otro desafío significativo: la salida de Tiago Nunes del cuerpo técnico. Esto ocasionó retrasos en la planificación del equipo, ya que tuvieron que esperar más de 25 días para confirmar a Enderson Moreira como su reemplazo y comenzar las negociaciones con los jugadores. Mientras tanto, la incertidumbre rodeaba el futuro de ciertos futbolistas y se especulaba sobre quiénes podrían unirse al equipo celeste. Sin embargo, es importante destacar que el equipo de scouting ya estaba trabajando y siguiendo de cerca a ciertos prospectos, aunque tuvieron que esperar la llegada del nuevo cuerpo técnico para avanzar con las decisiones finales.

Renovaciones cuestionadas

Las primeras medidas tomadas en La Florida fueron anunciar las renovaciones, todas con una extensión de contrato hasta el 2025. Este período de tiempo despierta interrogantes, considerando el rendimiento reciente de algunos jugadores y su escaso aporte en competiciones internacionales, ya que basarse únicamente en el desempeño en la Liga 1 puede resultar contraproducente en la actualidad.

Gianfranco Chávez

Después de siete temporadas en Sporting Cristal, el defensor central ha dejado en claro que su rendimiento alcanzó su punto máximo hace un par de años, y que ya hemos sido testigos del nivel más alto que puede ofrecer en la zona defensiva. Hoy, con su rol de suplente bajo la dirección de Moreira, se confirma que Chávez está atravesando un momento discreto en su carrera. Leonardo Díaz le ha arrebatado el puesto como titular y compañero de zaga de Ignacio da Silva. Dadas estas circunstancias, parece poco razonable haber extendido su contrato por dos años más. A sus 25 años, con apenas un puñado de minutos en un amistoso con la Selección Peruana, su perfil no parece ser el más atractivo para otros clubes. Con la idea de jugar con una línea de tres defensores, Chávez tuvo su primera oportunidad como titular en el año, pero terminó mostrando por qué había perdido su puesto en el once inicial.

Números de Gianfranco Chávez en 2024

Estadística Valor Partidos jugados 3 de 5 Partidos como titular 1 de 5 Minutos por juego 40

Jesus Pretell

Desde su debut en 2018, Pretell nunca volvió a ser un titular indiscutible durante una temporada en la Liga 1. Incluso después de su convocatoria a la Copa América 2019, no logró recuperar su mejor forma, lo que lo llevó a ser cedido en 2020 a Melgar para ganar más experiencia. A su regreso a Sporting Cristal, logró consolidarse como un jugador importante de recambio, tanto para Roberto Mosquera como para Tiago Nunes. A pesar de ser un jugador de recambio, le ofrecieron una renovación de hasta tres años, asegurando así su permanencia en el equipo hasta el 2026. No cabe duda de que tuvo algunos encuentros destacados en la Copa Libertadores 2024, pero su rendimiento no se mantuvo constante durante el año. Esta renovación resulta aún más sorprendente considerando que trajeron a Gustavo Cazonatti para ocupar el puesto titular. Pretell es conocido por su irregularidad, ya que la temporada pasada jugó 62 partidos, con un promedio de 20 partidos por temporada, de los cuales solo fue titular en 9, con un promedio de 24 minutos por partido.

Números de Jesús Pretell entre 2021- 2023 por Liga 1

Estadística Valor Partidos jugados 62 Promedio de partido por temporada 20 Partidos como titular por temporada 9 Minutos por cada partido 24

Martín Távara

Un futbolista con un talento innegable, largamente esperado para emigrar al extranjero, ha visto su progreso obstaculizado por decisiones personales cuestionables que han sido expuestas públicamente, lo que posiblemente influyó en la decisión de Sporting Cristal de no renovar su contrato, siendo el club conocido por su estricto compromiso con los valores profesionales. Además, su rendimiento en el campo también se vio comprometido en la temporada 2023 en comparación con el año anterior, con una disminución tanto en la cantidad de goles como en la efectividad en la creación de oportunidades, planteando interrogantes sobre la búsqueda de un jugador con sus características en el mercado. Aunque se han discutido sus posibles salidas al extranjero, con su novena temporada en la primera división, las oportunidades de una transferencia exitosa podrían disminuir, dejando su futuro en el fútbol internacional en una situación cada vez más incierta.

Estadística Temporada 2022 Temporada 2023 Goles 4 3 Asistencias 6 3 Grandes oportunidades creadas 5 4 Tiros por partido 1.5 1.3

Leandro Sosa

Los números de Leandro Sosa en el ámbito local han sido óptimos durante su tiempo en La Florida. Sin embargo, al examinar su desempeño en la Copa Libertadores entre 2022 y 2023, es evidente que no logró marcar la diferencia. Su renovación hasta 2025 podría haberse basado en la obtención de su nacionalidad peruana. Sin embargo, con casi 30 años a la vuelta de la esquina, esta extensión debió ser limitada a una temporada, dado que no es un jugador altamente exportable ni deslumbrante. Las estadísticas de Sosa en la Copa Libertadores durante estos dos años revelan un rendimiento decepcionante, caracterizado por la ausencia de goles, oportunidades creadas y eficacia en el pase. En 2022, jugó 6 partidos, comenzando en 4 de ellos, pero no logró marcar a pesar de tener un promedio de 0.8 tiros por partido y desperdició 2 grandes oportunidades. En 2023, participó en 5 partidos, iniciando en 2, pero nuevamente no logró anotar a pesar de tener un promedio de 0.4 tiros por partido, y no creó ninguna gran oportunidad.

Estadística Copa Libertadores 2022 Copa Libertadores 2023 Partidos jugados 6 5 Minutos por partido 50 38 Goles 0 0 Tiros al arco por partido 0.2 0 Tiros por partido 0.8 0.4 Grandes oportunidades falladas 2 0 Asistencias 1 0 Pases clave por partido 0.5 0

Irven Ávila

A los 33 años, Irven Ávila renovó su contrato con Sporting Cristal hasta el 2025. Sin embargo, sus últimas estadísticas muestran un rendimiento discreto, con solo cinco goles en 35 partidos disputados entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, lo que equivale a un promedio de 0.2 goles por encuentro. Estos números podrían no ser considerados lo suficientemente significativos como para justificar una extensión de contrato por dos temporadas adicionales. Inicialmente se pensaba que Ávila podría ser el sucesor natural de Martín Cauteruccio, pero no comparte las mismas características del ‘9′, ya que su estilo de juego tiende a ser más abierto. Además, se ha observado una disminución en su rendimiento físico con el paso del tiempo.

¿Por qué no se usó el sexto cupo?

Sporting Cristal tiene hasta la fecha cinco jugadores extranjeros en su plantilla: Ignacio da Silva, Gustavo Cazonatti, Nicolás Pasquini, Santiago González y Martín Cauteruccio. El reglamento del torneo peruano permite desde este año que los equipos puedan tener hasta seis jugadores de otra nacionalidad en el plantel principal. Sin embargo, la dirigencia celeste ha decidido no usar ese cupo al menos hasta la primera mitad de la temporada.

Una de las principales razones para no usar el cupo de jugador extranjero era el temor a una posible venta de Joao Grimaldo. Sin embargo, hasta el momento el extremo no ha recibido una oferta importante y se espera que permanezca en el club hasta mitad de año. Dentro de las preocupaciones de la hinchada de Cristal es saber quién reemplazará a Martín Cauteruccio. El delantero, de 36 años, ha tenido un gran arranque de temporada, pero es difícil que pueda mantener el ritmo durante todo el año, aún más disputando dos torneos. Las opciones en la banca no parecen del todo convincentes. Irven Ávila, en los últimos años de su carrera, ha visto disminuir su capacidad goleadora. Diego Otoya, a pesar de demostrar potencial en algunas ocasiones, aún no parece estar listo para asumir la responsabilidad de la delantera. Por otro lado, Marlón Perea, goleador de la reserva hace un par de temporadas, ha sido cedido a préstamo.

