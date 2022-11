En charla con Depor, “Cachete” posicionó al equipo “dominó” como el cuarto club más grande del fútbol peruano. Además, eligió al argentino Horacio Orzán como el mejor futbolista extranjero en el torneo doméstico. Destacó el crecimiento futbolístico de Luis Iberico y aseguró que el técnico Juan Reynoso le cambió el chip al jugador de Melgar FBC a través del proyecto deportivo que lideró en el 2014.

¿Qué conclusión te dejó el triunfo de Melgar ante Sporting Cristal y la clasificación a las finales frente a Alianza Lima?

Compitió bastante bien Sporting Cristal, después le costó el tema anímico tras la lesión de Joao Grimaldo, el jugador que más inquietaba a Melgar. También se lesionó Yoshimar Yotún, dos cambios por lesión que influyeron mucho en el resultado. Antes de la lesión de Grimaldo, le costaba tener la pelota a Melgar. Después el partido estuvo bastante interesante, muy bueno, y bien planteado por parte de Melgar. Esperemos que ante Alianza mantengan el compromiso de conseguir el objetivo que tanto quieren.

¿Volvió el Melgar FBC de la Copa Sudamericana?

Yo he visto los partidos de Copa Sudamericana, del torneo Apertura en la Liga 1 y Melgar jugaba en otro nivel. Lo que sí ha recuperado es el tema mental, el compromiso, pero el nivel futbolístico todavía no lo ha recuperado. El tema mental es importante, más cuando estás clarito. Los resultados se dan. Con Alianza el equipo se desenvolverá mucho mejor.

Luis Iberico se destapó ante Sporting Cristal, marcó tres goles (dos en Arequipa y uno en Lima)…

Ha crecido bastante. Es un gran profesional, juega por derecha, izquierda o de “9″. Nunca se queja de las posiciones, siempre está comprometido con él mismo, con el grupo. Cualquier entrenador quisiera tenerlo. Aparte te hace el trabajo por fuera, las bandas, el recorrido, sabe jugar sin balón, algo muy importante. Junto a Bernando Cuesta están haciendo un trabajo extraordinario.

Por momentos, Luis Iberico nos hace recodar al “Cachete” Zúñiga en sus inicios…

Es un joven con muchas ganas. Yo jugué con él, y va desarrollando, creciendo. Es un gran profesional. Sé que tendrá su oportunidad en la selección, las cosas llegarán de a poco, esperemos que siga evolucionado, ya que en algún momento será el estandarte de Melgar en ofensiva. Cuesta va sumando años y todos dejamos, en algún momento, el fútbol. Después de Bernardo estará Luis Iberico.

Es importante que sea arropado por un jugador de experiencia como Cuesta…

Bernardo es un solidario con todo el grupo, un líder positivo. Buenísima persona, eso ayuda mucho a que los chicos vayan desarrollándose bien. Ante Cristal, los chicos hicieron un gran partido. Deneumostier también ha crecido bastante, eso es parte del liderazgo que tiene Cuesta. Ha hecho bastante bien con sus compañeros. Para mí Horacio Orzán es el mejor extranjero que tiene el fútbol peruano. Marca diferencias, y dentro del torneo y a nivel internacional ha marcado diferencias, les sacó ventaja a todos. Ahí demostró su jerarquía y profesionalismo.

Junto a Luis Iberico, figuran Alec Deneumostier, Paolo Reyna, Alejandro Ramos, entre otros posibles convocados al “equipo de todos”...

A la selección irán los que están en buen momento, los que hacen las cosas bien en el torneo local, así que Melgar viene compitiendo, peleando por el campeonato todos los años. También disputa torneos internacionales, y todos los técnicos saben que encuentran en Melgar jugadores que pueden ser convocados a la selección. Todo caerá por su propio peso.

Luis Iberico marcó un doblete en el Melgar vs. Sporting Cristal (Foto: GEC)

Gran mérito también tienen los directivos “rojinegros” que apuestan por los procesos...

Más allá que Melgar pelee el título, me gustaría que muchas instituciones se manejen como Melgar. Respetando procesos, proyectos, la metodología del entrenador, y han hecho un buen trabajo. No pierden su horizonte, los chicos se desarrollan bien, tienen un gran comportamiento y demuestran que son personas serias.

¿Qué puede afectar más en las finales: la seguidilla de partidos de Melgar o el descanso de Alianza?

A veces influye más cómo estás mentalmente. Muchas veces viene bien jugar rápido, como lo hará Melgar ahora, también parar una semana, pero influye mucho el tema mental. Esperemos que saque un buen resultado que les permita venir a Lima como sucedió con Cristal.

El tema psicológico ha sido determinante en el tramo final del equipo…

Lo más importante es atacarlo desde la base, de niños. Una cosa es formar el carácter desde los ocho años y otra ya en mayores, con otra mentalidad. Igual lo ayudas, pero me encantaría que todas las escuelas del fútbol trabajen con psicólogos, nutricionistas, enseñarles a los padres el tema mental. Melgar trabaja el tema psicológico desde que llegó Juan Reynoso. Antes teníamos una charla con un psicólogo por un día, previo partido, pero con Juan y sus ideas se siguen al pie de la letra hasta el día de hoy.

Alianza llega descansado y con un Hernán Barcos recuperado...

Alianza es un equipo distinto a Sporting Cristal. Planteará su partido distinto, pero igualmente hará daño. Ha tenido un Clausura muy bueno, y si está en la final es por tener cosas interesantes. Será muy disputado tanto en Arequipa y en Lima. Alianza no deja de ser un equipo grande, y eso te da un plus de competitividad, pero en los últimos años Melgar ha pasado a ser un equipo grande. Ya no son tres, sino cuatro equipos grandes en el fútbol peruano. Desde el 2014 Melgar pelea por disputar del título nacional, compite a nivel internacional, y con Cristal siempre ha sido un clásico en los últimos años.

¿Cómo calificas la vigencia futbolista del “Pirata”?

Cuando uno tiene tantos partidos y años encima, sabes moverte dentro del campo, en el área. Cuando más Alianza lo necesitaba, aparecía. Siempre busca los espacios vacíos, sabe definir. Por algo está dentro de los goleadores del torneo. Seguro vamos a tener un partido muy bueno en Arequipa y en Lima.

Juan Reynoso inició el cambio futbolístico y mental del jugador en Melgar cuando los dirigió…

Juan presentó una idea al pueblo arequipeño, que podíamos ser competitivos todos los años. Puso en esa línea a la hinchada. Ahora si Melgar pierde un partido, quieren sacar a todos. Están exigentes con el equipo, y es bueno para los chicos, saben que Melgar puede pelear todos los años en el torneo.

Quemó etapas y sumó títulos, en el fútbol peruano y mexicano, respetivamente. Méritos suficientes para que Juan Reynoso haya sido elegido técnico de la selección peruana…

Se ganó el derecho de dirigir a la selección en base al trabajo, está capacitado. Se ha mantenido en competencia internacional. Conociendo a Juan, los amistosos que juegue la selección los evaluará más allá del resultado. Su idea será ver con qué jugadores podrá contar cuando disputen las Eliminatorias.

¿Cómo son los trabajos de Juan Reynoso?

Es una persona muy comprometida con su trabajo. Apasionado. Le gusta rozar la perfección, y eso lo hace especial, pero es la única forma de competir. Es exigente, pero también es muy compresivo con los jugadores. Fuera del campo es un amor de gente.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.