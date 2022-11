Los vínculos sentimentales se rompen por muchos factores, pero en el fútbol, un deporte en donde el resultado y el periódico del lunes impera como regla no escrita, hay decisiones que se toman sin importar el amor que hubo en el pasado. Eso ha quedado demostrado –una vez más– con la salida de Roberto Mosquera de Sporting Cristal, la cual se confirmó esta tarde en un comunicado oficial del club.

No cabe duda de que el director técnico de 66 años ha vivido toda su vida identificado con los colores celestes, no por nada salió campeón nacional vestido de corto (en 1979 y 1980) y desde el banquillo (2012 y 2020). Sin embargo, el pasado no sabe del presente cuando este último está lleno de malas decisiones y derrotas dolorosas como las recientes caídas ante Melgar.

El 2022 de Sporting Cristal fue una montaña rusa de decepciones (la Copa Libertadores y las semifinales ante Melgar) y de algunas victorias que sirvieron como consuelo (el primer lugar en el acumulado). No obstante, Roberto Mosquera solo se hizo cargo de aquellos triunfos que parecían darle un respiro a su permanencia en el Rímac, pero que finalmente no fueron suficientes para alargar su segunda etapa en el club.

Si bien todo podría resumirse en las dos últimas derrotas ante el equipo de Pablo Lavallén, ese sería el camino más fácil para sacar un balance de estos últimos tres años de Mosquera en el banquillo ‘celeste’. Hubo aciertos y buenos momentos (el título del 2020 y los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2021), pero la grandeza de un club como Sporting Cristal siempre exige más, y el triunfo del ayer solo queda ahí.

Quizás ese haya sido uno de los problemas de Mosquera en esta segunda etapa al mando del conjunto bajopontino, el no hacerse cargo de sus errores del presente y tratar de enmendarlos recordando, en cada conferencia de prensa que podía, sus títulos y su palmarés.

Roberto Mosquera dejó de ser director técnico de Sporting Cristal. (Imagen: Sporting Cristal)

Así, pues, el club hizo lo que correspondía, poniéndole punto final a una relación desgastada y sin el respaldo del bien más importante que tiene toda institución deportiva: su hinchada. “El Club agradece al profesor Roberto Mosquera y a todo su comando técnico el cariño, esfuerzo y trabajo realizado durante estos años y les desea todo lo mejor en sus próximos desafíos profesionales”, fue el escueto mensaje del comunicado.

De esta manera, Roberto Mosquera se despidió con tres títulos (dos torneos nacionales y una Copa Bicentenario) como director técnico de Sporting Cristal. Ahora, con la temporada 2023 a la vuelta de la esquina, las cabezas del club deberán hacerse cargo de la responsabilidad de elegir a su reemplazante.





