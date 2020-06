Alista maletas. Jack Durán, cuenta las horas para volver a los entrenamientos con Alianza Universidad, puntero del Apertura, que será el primer club de provincia en pisar Lima.

El habilidoso volante espera que estos días de preparación le sirvan, para poder encarar la reanudación del campeonato del mejor manera.

“Estoy emocionado con el regreso del fútbol, con poder volver a entrenar, seguir demostrando que lo nuestro no fue casualidad y que podemos afrontar la competencia oficial de la mejor manera”, le contó el mediocampista a Depor.

“Me siento contento de poder entrenar otra vez en una cancha, porque no es lo mismo hacerlo en una casa, de poder estar con mis compañeros, tenemos que aprovechar este momento para recuperarnos y volver al nivel que tuvimos en las primeras seis fechas del Apertura”, indicó.

“La idea de nosotros es seguir arriba y lograr el objetivo a fin de año, que es algo que soñamos desde que arrancamos en enero. Sé que tenemos las armas para poder conseguirlo”

“En Lima no hay ventaja para nadie. Nosotros ya hemos demostrado que podemos hacer buenos partidos en la capital. No nos sentimos en desventaja porque en Huánuco, no se siente mucho la altura, como en Cusco o en otras ciudades. Saldremos a jugar de igual a igual y vamos a proponer en cualquier cancha, como siempre lo hemos hecho”

