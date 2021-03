Desde Villa El Salvador, Alianza Universidad vs. Cusco FC miden fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la primera jornada del Grupo B en la Fase 1 del torneo local. El cuadro de Ronny Revollar está decidido a romper la racha que tuvieron la temporada pasada, de seis victorias consecutivas. No obstante, los dirigidos por Carlos Ramacciotti no dejarán escapar la oportunidad de escalar a los primeros lugares de la serie.

Alianza Universidad y Cusco FC se enfrentarán este lunes 15 de marzo a las 3:30 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno. GOLPERU posee los derechos televisivos para transmitir los duelos de la Liga 1. Además, en Depor.com hallarás las incidencias del cotejo.

Alianza Universidad llega a este compromiso con el objetivo de debutar con el ‘pie derecho’. La ‘racha’ de victorias la temporada pasada no un parámetro para medir el rendimiento del equipo, pero sí un objetivo que le permita al club pelear por el título de la Fase 1.

En su amistoso previo a este compromiso, se empató 1-1 frente a Cantolao. Durante el primer tiempo, no hubo goles, mientras que en el complemento, Renato Espinosa marcó el primero para los azulgranas aunque la victoria duró poco, pues Omar Reyes puso la igualdad para el ‘Delfín’.

Cusco FC peleará esta temporada por clasificar a un torneo internacional, ya que la temporada no logró este objetivo. Para ello, alistó su pretemporada en la ciudad imperial y sumó a nuevos elementos, como Jefferson Collazos, para así reforzar su plantel, de cara a la temporada 2021.

En los dos amistosos que jugó frente a UTC, los cusqueños se quedaron con ambas victorias por la mínima diferencia. Eso sí, estos cotejos se llevaron a cabo en Lima, a fin de estar correctamente aclimatados para la Fase 1, la cual se jugará enteramente en la capital.





