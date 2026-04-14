Pablo Guede buscará imponer su plan en Tarma. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede buscará imponer su plan en Tarma. (Foto: Getty Images)
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Pablo Guede buscará imponer su plan en Tarma. (Foto: Getty Images)

  • Pablo Guede buscará imponer su plan en Tarma. (Foto: Getty Images)
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    Pablo Guede buscará imponer su plan en Tarma. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
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    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
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    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
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    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Ramos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
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    Luis Ramos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

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se prepara para enfrentar a , en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la . Después de su derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, el cuadro íntimo está obligado a ganar en Tarma si no quiere quedar tan relegado en la lucha por el campeonato. El cuadro tarmeño, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 3-2 frente a Cienciano en Cusco, pero con sensaciones positivas, según señaló su entrenador Pablo Trobbiani. Pablo Guede, entre tanto, pondrá un 5-3-2 como sistema táctico y espera que le dé resultado para volver a Lima con los tres puntos. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules.

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