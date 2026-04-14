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El plan de Pablo Guede en la altura: la alineación de Alianza Lima vs. ADT, por la Liga 1
Alianza Lima se prepara para enfrentar a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Después de su derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, el cuadro íntimo está obligado a ganar en Tarma si no quiere quedar tan relegado en la lucha por el campeonato. El cuadro tarmeño, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 3-2 frente a Cienciano en Cusco, pero con sensaciones positivas, según señaló su entrenador Pablo Trobbiani. Pablo Guede, entre tanto, pondrá un 5-3-2 como sistema táctico y espera que le dé resultado para volver a Lima con los tres puntos. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules.