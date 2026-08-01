Alianza Lima recibe a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)
Alianza Lima recibe a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)
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Alianza Lima recibe a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

  • Alianza Lima recibe a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)
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    Alianza Lima recibe a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
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    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
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    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
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    Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

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recibe este sábado 1 de agosto a , en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del . Luego de igualar por 2-2 con Comerciantes Unidos en condición de visitantes, los íntimos están obligados a ganar en el Estadio Alejandro Villanueva para no perder el paso en este segundo certamen de la temporada y cada vez acercarse más a la obtención del título de la Liga 1, el cual le es esquivo desde que salieron campeones por última vez en el 2022. Con las ausencias confirmadas de Luis Ramos, Kevin Quevedo y Piero Cari, Pablo Guede saldrá con lo mejor que tiene para hacerle frente a los ‘Churres’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los victorianos para esta noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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