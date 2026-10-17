Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)
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Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)

  • Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)
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    Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
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    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
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    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
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    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo. (Foto: GEC)
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    Kevin Quevedo. (Foto: GEC)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
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    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

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recibe esta noche a en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la jornada 12 del de la Liga 1 2026. Después de vencer por 2-1 a Cusco FC, los íntimos recuperaron terreno en la tabla de posiciones y ahora buscarán acercarse a la punta del campeonato. Con 19 puntos, los dirigidos por Pablo Guede necesitan ganar en casa para seguir escalando en la clasificación y seguir prendidos en la disputa del segundo certamen de la temporada, y es que de ganarlo, serán campeones nacionales de manera automática sin la necesidad de disputar los play-offs. Con los regreso de Piero Cari, Esteban Pavez y Alan Cantero en la convocatoria, el entrenador argentino no se guardará nada contra los ‘Albos’. Repasa la posible alineación de los victorianos para este encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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