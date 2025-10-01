Alianza Lima recibe a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)
Alianza Lima recibe a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)
depor

Alianza Lima recibe a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

  • Alianza Lima recibe a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)
    1 / 12

    Alianza Lima recibe a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
    3 / 12

    Marco Huamán. (Foto: Liga 1)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
    4 / 12

    Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)

  • Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 12

    Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
    6 / 12

    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    7 / 12

    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)
    8 / 12

    Pedro Aquino. (Foto: Getty Images)

  • Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)
    9 / 12

    Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)

  • Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Alan Cantero. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo. (Foto: GEC)
    11 / 12

    Kevin Quevedo. (Foto: GEC)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

recibe a en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del . Los blanquiazules llegan a este partido después de una dolorosa derrota a manos de Cienciano, que no solo los colocó cada vez más lejos de soñar con el campeonato, sino también con dos expulsados: Carlos Zambrano y Eryc Castillo. En ese sentido, Néstor Gorosito se vio en la obligación de rearmar su alineación titular para el choque con el ‘Patrimonio de Piura’, con la obligación de ganar en casa para calmar las aguas ante su hinchada. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los victorianos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS