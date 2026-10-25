Alianza Lima visitará a CD Moquegua. (Foto: LFPP)
Alianza Lima visitará a CD Moquegua. (Foto: LFPP)
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Alianza Lima visitará a CD Moquegua. (Foto: LFPP)

  • Alianza Lima visitará a CD Moquegua. (Foto: LFPP)
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    Alianza Lima visitará a CD Moquegua. (Foto: LFPP)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Alianza Lima se impuso de visita por 0-1 ante UTC en Cajamarca. Los victorianos son los líderes del Apertura | Foto: Club Alianza Lima / Archivo
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    Alianza Lima se impuso de visita por 0-1 ante UTC en Cajamarca. Los victorianos son los líderes del Apertura | Foto: Club Alianza Lima / Archivo

  • Jonathan García. (Foto: Alianza Lima)
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    Jonathan García. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)
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    Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo no anotaba un gol en partidos oficiales desde el Clausura 2025. (Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
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    Kevin Quevedo no anotaba un gol en partidos oficiales desde el Clausura 2025. (Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

  • Federico Girotti anotó su tercer gol con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)
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    Federico Girotti anotó su tercer gol con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)

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visitará este domingo 25 de octubre a , en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del . El equipo de Pablo Guede llega a este encuentro tras derrotar por 3-1 a Atlético Grau y buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato. Sin embargo, el técnico blanquiazul tendrá que realizar algunas modificaciones en su once debido a las bajas de Esteban Pavez, Mateo Antoni y Paolo Guerrero, quienes no estarán disponibles por lesión. Por su parte, CD Moquegua intentará aprovechar su localía para sumar en su lucha por alejarse de los últimos lugares. En la siguiente galería, repasaremos la alineación de los íntimos para este partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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