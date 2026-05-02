Después de vencer por 1-0 a Atlético Grau en Trujillo y encadenar tres triunfos al hilo en la Liga 1, Alianza Lima tomó el liderato del Torneo Apertura 2026 y se mantiene con grandes chances de llevarse el primer certamen de la temporada, permitiéndole estar cada vez más cerca del título nacional. En ese sentido, este sábado los íntimos volverán al ruedo cuando reciban al CD Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la fecha 13. Los dirigidos por Pablo Guede necesitan ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, por lo que saldrán al gramado con sus mejores armas. Eso sí, Paolo Guerrero y Alan Cantero no estarán disponibles, ya que no fueron considerados por el comando técnico en la última convocatoria. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los blanquiazules.