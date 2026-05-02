Pablo Guede alista una alineación con variantes para enfrentar a CD Moquegua en Matute. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede alista una alineación con variantes para enfrentar a CD Moquegua en Matute. (Foto: Getty Images)
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Pablo Guede alista una alineación con variantes para enfrentar a CD Moquegua en Matute. (Foto: Getty Images)

  • Pablo Guede alista una alineación con variantes para enfrentar a CD Moquegua en Matute. (Foto: Getty Images)
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    Pablo Guede alista una alineación con variantes para enfrentar a CD Moquegua en Matute. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
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    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
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    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Ramos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
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    Luis Ramos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

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Después de vencer por 1-0 a Atlético Grau en Trujillo y encadenar tres triunfos al hilo en la Liga 1, tomó el liderato del y se mantiene con grandes chances de llevarse el primer certamen de la temporada, permitiéndole estar cada vez más cerca del título nacional. En ese sentido, este sábado los íntimos volverán al ruedo cuando reciban al en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la fecha 13. Los dirigidos por Pablo Guede necesitan ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, por lo que saldrán al gramado con sus mejores armas. Eso sí, Paolo Guerrero y Alan Cantero no estarán disponibles, ya que no fueron considerados por el comando técnico en la última convocatoria. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los blanquiazules.

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